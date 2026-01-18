馬太鞍溪堰塞湖降挖 更換新水位計監測

去年花蓮光復，因為颱風，經歷堰塞湖災害， 現在觀察蓄水量有下降，但還是需要持續監測，最近更換水位計，解決沒電問題，繼續為下游鄉親、守護安全。 與空勤合作順利回收送修，更換側岸式水位計，將持續監控水位變化，守護下游安全。

隨著直升機強大風力的擾動，小心翼翼將消防特搜隊員投放在堰塞湖裡、靠近水位計的位置。

林業署花蓮分署集水區治理科長 黎璧瑞：「我們獲得日本贈送的，一套投入式水位計，因為電池電力的關係已經耗盡，那我們就透過空勤直升機，還有特搜教官的一個協助，把10月分的那個投入式的水位計，成功的撈回岸上。」

廣告 廣告

「慢一點 慢一點。」

特搜隊員緩緩游回岸邊，順利回收「投入式水位計」，將委由日方原廠維修後，重新裝設。

林保署花蓮分署長 黃群策：「地理資訊我們可以透過航拍，或者是空拍的這種光達的技術，把這些相關的地面的，那個高層全部拍出來，但是唯一就是這個水，到底每天進多少，我們要怎麼更精準的拿捏，其實是必須靠水位計，是最準確的。」

「電通了，電通了 可以充電了。」

林業署花蓮分署集水區治理科長 黎璧瑞：「因為我們現在的湖水，大概還有，10幾萬立方公尺的一個水量，那我們認為這個水量還是，有持續要監測的必要，所以我們一樣在昨天的任務當中，再安裝了一個側岸式的水位計，來同時來監測這個水位。」

透過側岸式水位計，持續監測堰塞湖水位，也進行穩定的降挖排水作業，從最高蓄水量約9100萬立方公尺，至目前14.6萬立方公尺，對下游威脅大幅降低，希望能降到接近乾底狀態。

更多 大愛新聞 報導：

歲末齊聚耕福田 掃灑華雨精舍

以愛運筆 畫作寄情見孝心

