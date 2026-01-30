馬太鞍溪堰塞湖風險降低 總統贈禮感謝施工人員

（中央社記者汪淑芬台北30日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖減災工程去年12月啟動，目前風險已降低，總統賴清德特別致贈第一線工程人員禮物，今天由農業部次長杜文珍代為贈送。

農業部發布新聞稿，在兼顧人員安全與風險控管的前提下，馬太鞍溪堰塞湖已順利完成壩體降挖階段性工作，堰塞湖蓄水量由27.9 萬立方公尺，降低至目前約2.6 萬立方公尺，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。

農業部說，為感謝第一線施工人員及相關人員的辛勞，賴總統特別準備禮物致意，包括：鈦金保溫瓶、春聯與紀念幣，並由杜文珍代為贈送，感謝工程團隊不畏環境、氣候等種種困境，冒險挺進壩體，同時也對於人員平安歸來表達最大的敬意。

農業部林業保育署指出，災後因大量土砂堆積抬升及填平河床，且目前為枯水期，才使履帶式機具得以直接挺進現場施工。即便具備相對有利條件，施工環境仍極為艱困，期間曾發生落石擊中機具等高風險情形，所幸現場均依既定安全機制即時撤離，未造成人員傷亡。

林保署說，施工團隊在深山峽谷中長時間作業，僅能仰賴無線電通訊，須隨時因應天候變化、邊坡不穩與落石風險，工程推進過程審慎而緩慢，現階段堰塞湖蓄水風險已大幅降低，但壩體及崩塌區仍堆積約2.1億立方公尺土砂，未來仍可能因地震或豪雨再次發生滑動。

後續將持續監測現場狀況，並滾動調整應變作為，在確保第一線人員安全下，持續推動各項防減災工作。

杜文珍表示，這項工程並非沿既有道路進入施工，而是在災後條件許可下沿著溪床逐步向上推進，在高度不確定的自然環境中執行降挖作業，對施工人員而言是一項高度風險且責任重大的任務。團隊秉持「工程進度可以放慢，安全不能妥協」的原則，透過嚴謹的監控與撤離機制，確保人員安全，才能穩健完成階段性減災目標。

去年9月馬太鞍溪堰塞湖事件發生後，晶富營造團隊第一時間進駐現場全力投入協助；晶富營造有限公司工程負責人黃國寶分享，過去參與過多項高風險工程與救災任務，包括九二一大地震草嶺潭堰塞湖保護工程、台南大地震維冠大樓危樓拆除，到花蓮兩次大地震的危樓拆除，及花蓮燕子口堰塞湖湖水降挖工程等等，這一次無疑是最艱困、危險度最高、也最讓人難忘的一次。（編輯：林恕暉）1150130