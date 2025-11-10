馬太鞍溪堰塞湖「紅色警戒」 3鄉急撤逾1400人

花蓮縣 / 綜合報導

。鳳凰颱風將北轉接近台灣，林 保 署今(10)日一早7點，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖，發布紅色警戒！因為累積雨量已經超過200毫米，超出警戒值，如果新舊堰塞湖同時潰堤的話，1500萬公噸的水量，將在50分鐘抵達下游，而且會溢過現在築起的堤防！所以包括光復鄉、鳳林鎮和萬榮，從昨(9)日深夜開始撤離工作，超過1400人，已經離開住處去避難！不過因為縣府早上8點，才發布停班停課的資訊，居民抱怨，實在太趕了。

趕在離開家之前門口能堆一包是一包，九月才經歷溢流慘重災情敦厚路居民，就怕噩夢重現只能抓緊時間堆好沙包。大華村村民VS.記者說：「摩托車上次的也是流掉了，又買，(這是新的)，又買新的啊，快點騎到瑞穗放啊。」

林保署10日上午7點，發布馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，縣府晚了一小時宣布停班停課，很多人措手不及。大華村村民說：「昨(9)日不公布(停班課)，早上8點公布的話。」大華村村民說：「啊你(縣府)是不是太慢了，家長還要送小孩子，怎麼去撤離。」首當其衝的大馬村四維街一戶人家，有兩人行動不便阿嬤失能兒子坐輪椅，無法自行撤離演練和真實狀況差很大。

大馬村村民VS.記者說：「預演的時候就是有救護車，可是這次(真撤離)都沒有啊，(就真的紅色警戒卻沒有救護車)，就沒有啊。」其實馬太鞍溪堰塞湖在9日一早，就發布黃色警戒因為未來48小時，預估累積降雨量281.9毫米，10日清晨7點更發布紅色警戒，因為累積雨量已經超過警戒值，如果新舊堰塞湖同時潰堤的話，高達1500萬公噸的水量，將在50分鐘抵達下游，會溢過現有的堤防。

林保署花蓮分署分署長黃群策說：「謹慎的態度來模擬，可能在這樣的，大概800mm雨量之下，可能舊的堰塞湖跟新的堰塞湖，會形成1500(萬)公噸的湖水。」堰塞湖危機下游的，光復鄉鳳林鎮萬榮鄉，9日就預防性疏散撤離，也發出災防告警簡訊，十日撤離了1435人，包括收容依親，至於垂直撤離有但書，上回淹超過1.5公尺，就算住處有三樓高還是要強制撤離。

就怕噩夢再現村民很配合撤離，不過也有志工透露鄉公所沒來指揮，有居民提早到收容地點，也不知道安置在哪讓大家無所適從。

