馬太鞍溪堰塞湖「黃色警戒」 花蓮3鄉鎮啟動預防撤離

花蓮縣 / 綜合報導

隨著鳳凰颱風逐步靠近台灣，預估明後天會為東部地區帶來明顯雨勢，花蓮光復鄉再度繃緊神經。林保署評估，要是雨勢一天達到800毫米，可能會形成新的堰塞湖，更可能會在24小時內潰決，因此也列出影響範圍，交給花蓮縣府及光復鄉、萬榮鄉跟鳳林鎮公所。今天上午馬太鞍溪堰塞湖已經達到黃色警戒，這三個鄉鎮要啟動預防性撤離，保護居民安全。

持續透過即時影像，監測馬太鞍溪堰塞湖現況，自從9月23日堰塞湖溢流釀災後，每當有颱風或大雨光復鄉如臨大敵，而現在鳳凰颱風步步進逼，將影響台灣更不排除登陸，而颱風挾帶的雨勢，有可能導致新的堰塞湖形成。

農業部林保署花蓮分署分署長黃群策說：「我們就以最高的800mm來算，有可能在一天之內就下800mm，然後24小時之內潰堤，有可能在山上因為大雨的關係，所以附近的土砂比較不穩定，形成新的堰塞湖，今天早上我們就發布了黃色警戒，通知相關單位來做預防性的一個撤離跟避難工作。」

一早就發布了黃色警戒，為了居民們的安全，光復、鳳林、萬榮，要進行預防性撤離，光復鄉鄉長林清水說：「劃定了兩千多戶，真的有那麼大，危險區當然我們都有資料，都要做，要多少兵力，多少車子，多少收容所，都要整體規劃。」

面對颱風來勢洶洶，相關單位繃緊神經，持續監測不能馬虎，當然防汛整備不能少，九河分署副分署長陳世峰(聲源)說：「下班之前我們會完成相關的整備，包括針對堤頂的部分再疊太空包來加強，北富三號跟二號的部分，我們也會放混凝土塊來加高，搶修險的機具，今天下班前就預佈到我們的預佈點。」

9月23日的洪災重創光復，至今還沒完全恢復，面對即將到來的鳳凰颱風，各單位做好準備要隨時應變。

