馬太鞍溪多次氾濫 驚見水流的記憶

馬太鞍溪堰塞湖溢流，下游光復地區，留下灰色的災痕，但其實馬太鞍溪的氾濫，過去一直再發生，從中研院還有美軍留下的歷史圖資，清楚看到馬太鞍溪早期的流域，以及人為築堤如何改變水流的方向。過去幾次的氾濫，洪水像是有記憶一般，找回原本行水的區域，或許，這可為後續的治水帶來啟發，如何在開發與防災間找到平衡，與河水和平共處，是我們努力的方向。

「馬太鞍溪堰塞湖溢流口，大家可以看到溢流口，已經下切100公尺有餘了。」

10月初，張光承徒步深入山區，記錄下馬太鞍溪堰塞湖當時的影像。

馬太鞍溪堰塞湖特遣隊領隊 張光承：「我們從林田山的舊鐵道去走，到那個望西那個鞍部點之後，我們下切，那下切的過程，其實那個森林就變比較稀疏了，就所謂那種陽性的先驅植物，它就是一個，有點像那個森林交互演替的現象，它是一個古老的崩塌地。」

早在1944年，美軍航照圖中就發現，馬太鞍溪上游的崩塌地，曾經出現過堰塞湖。

歷史航照研究者 黃同弘：「1944年9月9號的時候，就存在一個堰塞湖，可它跟這一次發生災難的堰塞湖，它是不同的堰塞湖，當然日後這邊會反覆再崩塌，這邊地層叫高嶺頁(片)岩，它本來就是一個容易崩塌的地方，所以它在歷史之中會反覆地發生。」

不只堰塞湖，過去航照圖，還能清楚看到洪水氾濫的痕跡。

歷史航照研究者 黃同弘：「1948年的一個美軍航照，這是我們看到的光復1號、2號的霞堤，然後1944年的那一個洪水的流入，它比較接近，我們今天佛祖街的一個位置。」

當年氾濫的範圍，主要在馬太鞍溪左岸，也就是鳳林鎮一帶，比對日治時期的官有林野圖，更可以發現，和馬太鞍溪過去的行水區幾乎重疊，也能看見人工築堤，如何改變河道的方向。

東華大學台灣文化學系副教授 郭俊麟：「以當時的殖民經濟的角度來講，也是希望可以利用這些所謂的浮覆地，就是你做一些河道的治理或築堤之後，所產生的新生地，而這個部分，他們可能會作為糖業，或者是其他的一個土地開發的使用。」

歷史航照研究者 黃同弘：「在我們在1944年所看到的那兩道，日治時期左岸的堤防已經不存在了，它在1945年到1948年之間被沖毀，然後我們可以看到河流重新找回，它過去的一個道路，那時候70年代(馬太鞍溪)的主流，還是往左岸的方向來走。」

90年代，東部區域開發計畫核定，配合鳳林綜合開發區的規劃，左岸築起長長的超級堤防，再次改寫水流方向。

歷史航照研究者 黃同弘：「萬榮堤防它整個被延長，成為當時候台灣第一座的超級堤防，所謂超級堤防是指，它的堤身本身非常地寬、厚，總計是50公尺。」

東華大學台灣文化學系副教授 郭俊麟：「透過3D的視角，然後來看，從1985年以來，馬太鞍溪它整個流域的變化，特別是在築堤之後，整個河道的變遷非常明顯。」

歷史航照研究者 黃同弘：「當我們在思考整個的一個，水利工程的思維的時候，也必須去統整地去思考，左岸右岸，上游下游，那我要保全的，我要避災的，我要遷移的，我要退讓給河流的，都必須要整體的，跟部落來做一個協商跟共同討論。」

過去，人們一再嘗試掌控溪水流向，卻帶來意想不到的連鎖反應，在人與自然的角力中，不一定會人定勝天，因為河流也有自己的記憶流向，如何順應水文，在防災與開發拿捏平衡，是未來努力的方向。

