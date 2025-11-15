馬太鞍溪將建600米堤防防水患 季連成：10天搶通涵管便道

因鳳凰颱風大水，導致馬太鞍溪水溢流至萬榮鄉明利村，當地不少家戶「陷」在泥沼中。（圖／中國時報王志偉攝）

剛歷經1個月花蓮光復堰塞湖洪災救災工作，政務委員季連成15日重回花蓮，視察鳳凰颱風造成馬太鞍溪堰塞湖水量加大，導致萬榮鄉明利村水淹事件。在聽取水利署簡報後，季表示，除疏浚工作持續，中長期將在左岸從馬太鞍溪便橋往上游延建600公尺導流的大堤防，預計高6到8公尺、寬300公尺。至於被沖毀的馬太鞍溪涵管便道，10天內恢復通車。

因洪水溢流，萬榮鄉截至目前統計31戶受損，其中19戶為有門牌住戶，另12戶為工寮，鳳林鎮也有48戶受災。季連成與政院顧問李孟諺等人昨勘災，了解災後復原情況。

水利署長林元鵬說，萬榮鄉明利社區過去不是高風險致災範圍，有天然高崁，所以沒設堤防，在有限能量下優先處理高風險區域，但是堰塞湖洪災後河道淤積，鳳凰颱風導致溪水流量大且又是泥流，淤積達5、6公尺高而造成災情。

他表示，正將臨時性土堤加高，再以鼎塊保護，並在河道中央挖掘3公里長的導水槽，將流路控制在中間，這在光復經驗效果非常好；疏浚工作也會持續，每天最多可挖10萬立方公尺。中長期會在左岸從馬太鞍溪便橋往上游延建600公尺導流大堤防，預計高6到8公尺，寬300公尺。

被沖毀的馬太鞍溪涵管便道，因攸關台9線交通疏運，季連成指示，在安全無虞下復工，10天內恢復通車。

季連成說，鳳林、明利的受災戶會比照馬太鞍溪光復鄉災區情況補助，請當地鄉公所「務必確認受災有實際居住戶數」，另國軍將持續投入協助清理家屋，以盡快恢復家園。

