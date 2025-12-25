馬太鞍溪崩塌地撒籽復育 盼植生減緩土石沖刷

從空中俯瞰，地表砂石裸露、大面積光禿禿，有如月球表面，不過遠方碧藍色的堰塞湖，則標示出此區為馬太鞍溪上游。近期花蓮分署出動空拍機，將原生植物種子撒播在崩塌地上，希望長出植物。

農業部林保署花蓮分署長黃群策說明，「一段時間內它能夠樹生生出來，然後讓那邊的那個植生能夠恢復，一方面固定土石，一方面可以防止那個豪雨的沖刷。」

0403花蓮大地震，馬太鞍溪上游出現大面積崩塌形成堰塞湖，更在9月底潰決釀成洪災。花蓮分署展開災後復育，希望為裸露山壁盡可能植生，空中撒播先實驗看看有無效果。

黃群策回應，「如果它有用，我們就可以趕快來個大面積的一個撒播，那預計到明（2026）年1月之前，我們會先撒播個20公頃。」

這些植物種子包括赤楊、九芎等，空投後要先順利著陸，才有機會生根，所以要精心包覆在可分解材質。

農業部農村水保署保育治理組長黃振全指出，「類似像紙漿那種東西、有機質，讓它可以快速分解的那種材質，就是增加重量，因為它有重量不至於說一下風來的話可能就被吹走。」

該地地處偏僻，採空中撒播方式，目前撒了3公頃，希望植物能順利生根。黃振全組長指出，如果不作為，當地很有可能10幾、20年都長不出植物，透過人為力量介入，或多或少可幫助縮短復育時間。

