馬太鞍溪工地主任連人帶車遭沖走獲救！蕭美琴人在帛琉心繫花蓮：盼早日康復

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[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

副總統蕭美琴今(6/9)表示，昨日因馬太鞍溪水暴漲而受困的鄧姓工地主任已經獲救，期盼期早日康復；另外，也針對新竹氣爆事件及台灣多處淹水表達關切，除了感謝第一線救災人員，也強調，台灣應對各式突發狀況的防災能量，一直是總統賴清德重視的議題。

副總統蕭美琴，總統府提供

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪昨日下午溪水暴漲，導致承攬防砂工程的鄧姓工地負責人在協助撤離工區機具時，疑似連人帶車被沖走，經警消出動搭仔熱顯像儀無人機升空搜索，於下游處尋獲。當下鄧姓工地主任意識清楚，身體虛弱，已送往花蓮慈濟醫院治療。

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曾擔任花蓮立委的蕭美琴正在帛琉訪問，稍早透過總統府回應，有關馬太鞍溪水暴漲導致吉普車連人帶車沖走一事，自己持續關注進展，所幸在搜救團隊全力投入、並透過無人機協助搜尋下，受困工地主任已順利獲救，目前仍在醫院接受治療，期盼其早日康復。

蕭美琴表示，台灣地形山高水急，面臨各種地震及氣候變遷帶來的災害，去年馬太鞍溪堰塞湖事件，凸顯氣候變遷與地理環境所帶來的挑戰，以全社會防衛韌性角度而言，台灣必須建構快速防災、復原及救災的能力，也期盼未來能與友邦分享相關經驗，像帛琉這樣的島國，同樣面臨氣候變遷帶來的諸多挑戰。

另針對新竹氣爆事件及台灣多處淹水，蕭美琴也表達關切，並且表示，相關事故與災情令人十分心痛，也感謝所有在第一線投入救災的救護人員，她強調，台灣社會在應對各式突發狀況所具備的防災能量，一直是賴總統重視的議題。

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