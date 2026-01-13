馬太鞍溪建堤 居民難捨土地 水利署擬徵收

花蓮縣 / 綜合報導

去年9月23日，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災沖毀堤防，水利署規劃徵用土地，來興建堤防，昨(12)日政院相關部會，也到光復鄉舉辦說明會，但當地居民大多表示徵用方式及範圍都不清楚。希望能夠進行詳細討論。

整層厚厚淤泥覆蓋路面，放眼望去看不出原本的路，花蓮光復至今還沒從災損中復原，道路受阻影響生活，居民對於未來防範規劃，仍憂心忡忡。

花蓮光復鄉佛祖街民眾張先生：「短期徵用我們沒意見，但是徵收的話可能有點對很多人都說不過去，那個土跟水都是用習慣了也是最好的，因為我們也是傾向地是留下來的，像他們對土地有感情我們也有。」

花蓮光復鄉大馬村民眾：「就是看他們決定，如果徵收我剛剛講的價位跟地點適合的話才可以。」

去年9月23日，花蓮光復部分堤防，被堰塞湖惡水沖毀，水利署計畫徵用或徵收土地，疏濬及加高加固堤防，政院相關部會12日到光復鄉，和鄉親面對面說明。

經濟部水利署第九河川署副分署長林弘毅：「我們必須要在今年的4月汛期來之前，能夠把這些都做到位，報部同意之後我們就會開始執行(徵收)。」水利署表示，為了確保下游居民安全，需興建三處堤防。

規劃萬榮鄉明利村的，長達2060公尺，在光復鄉達2500公尺，而阿陶莫部落長約1750公尺，也因相關地目，大多是國有非公用土地，及私有地或供原住民使用農地，將用徵收或徵用方式還需討論。

經濟部水利署第九河川署副分署長林弘毅：「針對光復鄉，萬榮鄉，鳳林鎮公所，都有在配合相關公告。」洪災陰影還沒有散去，但治水工程刻不容緩，至於防洪工程如何兼顧居民權益，仍有待進一步溝通。

