馬太鞍溪復育 直升機空撒種子

花蓮縣光復鄉歷經洪災後，當地教會特別利用「鏟子超人」留下的鏟子、推車、雨鞋等工具，堆疊製作耶誕樹放置在台9線旁，極具創意及紀念意義。（羅亦晽攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月底潰堤造成山區山壁裸露、土石鬆動，為降低汛期災害威脅，林業及自然保育署花蓮分署啟動災後復育作業，首度出動直升機與無人機從空中對陡峭邊坡撒播本土植物種子，預計到明年1月先撒播約20公頃，盼加快邊坡穩定。

花蓮分署長黃群策表示，馬太鞍溪新上游堰塞湖左岸新舊崩塌範圍約500公頃，大崩塌後裸露山壁形成「光禿禿」景況，短期內難以施作地面工程，若遇強降雨，恐再度引發土石滑落，甚至形成新堰塞湖，因此採取空中播種作為階段性復育措施。

他指出，林保署先採用直升機及無人機撒播種子試驗，種植五節芒、高山甜根子草等本土植物，利用植物根系固土，降低坡面沖刷風險，預計明年1月前先灑播約20公頃，若成效良好將擴大辦理，提升整體復育效率。

花蓮分署監測馬太鞍溪上游堰塞湖蓄水量，約28萬立方公尺是溢流前的0.32％，雖保持穩定，但花蓮分署將降挖壩頂及設置攔砂壩，花蓮分署計畫沿溪床開闢13公里長的便道，讓機具能到堰塞湖施工，近日已經決標，預計明年6月完成，汛期前評估展開壩頂降挖工程，消除堰塞湖蓄積水量，降低土石崩塌風險。

此外，馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，災區湧入大批「鏟子超人」搶災，並留下大量「遺鏟」，經在地編織藝術家用彩色毛線改造美化後，裝置在糖廠魚池邊圍欄上，同時把一旁柱子打造成耶誕老公公版的「鏟子超人」，希望耶誕節帶給地方溫暖與希望，也期待鋼便橋1月通車後，觀光人潮能回流，刺激在地低迷的經濟。