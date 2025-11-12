馬太鞍溪恐再溢流 萬榮.光復鄉持續警戒
這次的颱風侵襲，在花蓮大家最關注的就是馬太鞍溪旁的幾個鄉鎮，尤其是在上一次受災的光復鄉，以及這一次比較嚴重的萬榮鄉。這幾天受災最嚴重的就是萬榮鄉的明利村，是因為在他們跟馬太鞍溪中間的堤防，有一個破洞，當初在光復災情爆發時，村長就有發現破口問題並提報，但當時並未受到重視和處理，結果這次溪水直接沖破堤防，導致明利村的嚴重災情。而另一邊，我們也看到光復鄉的臨時堤防已經搭建完畢，在這邊的溪床雖然水不多，但民眾提早做好撤離準備，只祈禱上游馬太鞍溪堰塞湖不會再有太大的動靜。
明利村民：「那邊也算是我們的主要道路，也都不通。」
實際走過去，發現路不通，是真的很嚴重。
大愛電視記者 潘冠霖：「這裡是明利村，與外界聯繫的主要道路，可以看到從，馬太鞍溪堤防破口那邊，傾瀉而下的黑水，已經把整個道路，全部都淹沒了。」
在明利村旁的馬太鞍溪河堤有一個破口，颱風來了之後，從原本的小洞，到現在變成100多公尺的大口，溢出的水量一天之內變成10倍之多。村民擔心水量變大，破口跟著被沖大，破口變大，水量就會再增大，形成可怕的惡性循環。
明利村長 林萬成：「昨天他們(水利署)在破口，在搶救的時候，要去封那個破口的時候，他們也是在7點 8點的時候，突然大水又下來，他們完全 他們就是緊急撤離。」
明利村長老教會 陳牧師：「那個(低窪處)都很早就撤離了，我們村長 他都很早撤離，所以下面下面是都沒有人了，所以我們人員都是安全的。」
滾滾黑水直接在明利村的路上橫行無阻，這裡離馬太鞍溪有一段距離，但衝過來的水，卻湍急的像是河床中心。而來到馬太鞍溪對岸，我們也來看看光復鄉的狀況。
大愛電視記者 潘冠霖：「我們目前在光復鄉佛祖街的，砂石場這邊 可以看到我旁邊，它就是馬太鞍溪，目前因為雨勢 已經相對穩定了，也沒有太多的河水從這邊流過來，不過目前還是處於紅色警戒的狀態，未來不曉得上面的雨量會達到多少，會不會有溢流的風險，我們都還要再觀察。」
更多 大愛新聞 報導：
企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復
其他人也在看
馬太鞍溪水暴漲沖進明利村 泥水淹家園居民怨
花蓮馬太鞍溪溪水暴漲，沖進萬榮鄉明利村，造成嚴重災情！不只道路全都被泥沙淹沒，民宅也都泡在水裡，三個大貨櫃被湍急的溪水帶往下游，接連撞上民宅，發出巨大聲響；貨櫃的主人說，務農的機具和種子肥料，全都化為...華視 ・ 15 小時前
馬太鞍溪水暴漲沖斷便橋 撤離居民簽切結書返家拿藥
鳳凰颱風襲台，東部下大雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖，持續維持紅色警戒，雖然溢流口緩慢下切，蓄水量也減了快一半，但還是造成災情！首當其衝的就是下游的便橋，因為溪水暴漲，昨(10)日傍晚就淹過橋面、提前封閉，人...華視 ・ 1 天前
馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流 水位降9.3公尺 達4條件可解除紅色警戒
林業保育署花蓮分署監測，颱風鳳凰期間，馬太鞍溪堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，水位下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺，兩邊側坡雖有局部崩塌情形，但溢流穩定且未見新阻塞。花蓮分署表示，若未來24小時預估降雨量低於200毫米、水位無異常下降、溢流水道未堵塞，且經確認河道達解除警戒水位，將可解除堰塞湖紅色警戒。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
總統問為何沒「一級開設」？ 代理縣長：12鄉鎮聯繫良好
受到鳳凰颱風和東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳下起暴雨，也有民眾抱怨擔心得整夜未眠，直到今早才等到里長來關心。事實上，11日總統賴清德赴中央災害應變中心，宜蘭縣代理縣長林茂盛視訊連線會議時，也有問到為何應變...華視 ・ 14 小時前
明利村長痛訴堤防不補釀災是人禍 經濟部再發5點聲明並澄清「該處本就沒堤防」
多家媒體報導，花蓮縣萬榮鄉明利村長林萬成痛訴早已反映上游馬太鞍溪的堤防「要補」，但中央未聽勸以致從破口溢流，造成明利村被土石流淹沒，讓他很心痛，簡直就是人禍。水利署長林元鵬也在受訪時坦言「是我們的疏失」。但經濟部今（12）日再次針對明利村抱怨未依建議施工一事給予5點問答說明，經濟部指出，「該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題。」太報 ・ 16 小時前
傳「滿足不了大哥」獄中亡！吳亦凡驚現虐殺名單中 還有這些大咖在列
韓籍團體EXO前成員、中國籍藝人吳亦凡，在2021年因涉性侵案遭判刑13年；卻在近日傳出死在獄中，還有自稱獄友的人稱他因「無法滿足大哥需求」被殺。就有網友翻出過去男星喬任梁離世後瘋傳的「虐殺名單」，赫見許多大咖在列也包括吳亦凡，引發揣測熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鴻華併納智捷？ 鴻海劉揚偉：擴大銷售談合作
近期市場傳出，鴻海和裕隆合資的鴻華先進，打算從裕隆手中買下納智捷，打造一條龍整車供應鏈，鴻海董事長劉揚偉今(12)日下午在法說會中表示「細節要去問鴻華」，不過他大讚鴻華的車子做得相當不錯，想要擴大銷售和市場，可能會談出一個合作方式。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
馬太鞍溪堤防缺口釀災！2貨櫃遭沖走 撞上民宅才停
花蓮明利村遭逢嚴重水災！馬太鞍溪暴漲導致堤防潰堤，兩個貨櫃隨洪水沖入村內，撞擊電線桿及民宅，村民面對此景欲哭無淚。水利署長林元鵬表示，災情源於921地震後堰塞湖淤積及河道改道，使水位升高並造成水道擺盪。目前搶修工作持續進行，但尚無法完全阻斷水流。村長透露，先前已向中央單位提出警告，指出溪邊堤防出現破口需加強，卻只得到官方「沒問題」的回應。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 1 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前