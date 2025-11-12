馬太鞍溪恐再溢流 萬榮.光復鄉持續警戒

這次的颱風侵襲，在花蓮大家最關注的就是馬太鞍溪旁的幾個鄉鎮，尤其是在上一次受災的光復鄉，以及這一次比較嚴重的萬榮鄉。這幾天受災最嚴重的就是萬榮鄉的明利村，是因為在他們跟馬太鞍溪中間的堤防，有一個破洞，當初在光復災情爆發時，村長就有發現破口問題並提報，但當時並未受到重視和處理，結果這次溪水直接沖破堤防，導致明利村的嚴重災情。而另一邊，我們也看到光復鄉的臨時堤防已經搭建完畢，在這邊的溪床雖然水不多，但民眾提早做好撤離準備，只祈禱上游馬太鞍溪堰塞湖不會再有太大的動靜。

明利村民：「那邊也算是我們的主要道路，也都不通。」

廣告 廣告

實際走過去，發現路不通，是真的很嚴重。

大愛電視記者 潘冠霖：「這裡是明利村，與外界聯繫的主要道路，可以看到從，馬太鞍溪堤防破口那邊，傾瀉而下的黑水，已經把整個道路，全部都淹沒了。」

在明利村旁的馬太鞍溪河堤有一個破口，颱風來了之後，從原本的小洞，到現在變成100多公尺的大口，溢出的水量一天之內變成10倍之多。村民擔心水量變大，破口跟著被沖大，破口變大，水量就會再增大，形成可怕的惡性循環。

明利村長 林萬成：「昨天他們(水利署)在破口，在搶救的時候，要去封那個破口的時候，他們也是在7點 8點的時候，突然大水又下來，他們完全 他們就是緊急撤離。」

明利村長老教會 陳牧師：「那個(低窪處)都很早就撤離了，我們村長 他都很早撤離，所以下面下面是都沒有人了，所以我們人員都是安全的。」

滾滾黑水直接在明利村的路上橫行無阻，這裡離馬太鞍溪有一段距離，但衝過來的水，卻湍急的像是河床中心。而來到馬太鞍溪對岸，我們也來看看光復鄉的狀況。

大愛電視記者 潘冠霖：「我們目前在光復鄉佛祖街的，砂石場這邊 可以看到我旁邊，它就是馬太鞍溪，目前因為雨勢 已經相對穩定了，也沒有太多的河水從這邊流過來，不過目前還是處於紅色警戒的狀態，未來不曉得上面的雨量會達到多少，會不會有溢流的風險，我們都還要再觀察。」

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

