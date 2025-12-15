馬太鞍溪揭露自然礦物 開啟地方材料再生契機

國立臺灣工藝研究發展中心昨（十五）日記者會發布，花蓮馬太鞍溪揭露自然礦物新資源，未來可應用於柴燒還原技法的改良，發展具臺灣地質特色的自然釉色，為工藝材料創新開啟新的可能性。

花蓮光復鄉馬太鞍溪因長年河川沖刷與堆積作用，累積形成逾六百萬噸的黑色淤泥。近期經初步檢測確認，該黑泥未含有毒重金屬，陶藝家陳金旺透過現地觀察進一步發現，黑泥中的細砂可被磁鐵吸附，顯示其材料性質的特殊性，隨後將樣本送交國立臺灣工藝研究發展中心進行礦物分析與檢測。

結果顯示，黑泥中蘊含具順磁性的天然礦物，成分特殊且規模罕見，展現其於工藝材料研發與跨域應用上的高度潛力。