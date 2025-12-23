馬太鞍溪救災檢討 季連成建議統一救災事權、專業一條鞭

總統府「全社會防衛韌性委員會」今天(23日)舉行第六次會議，政務委員季連成在會中分享「馬太鞍溪堰塞湖救災實務與策進作為」時指出，堰塞湖事件凸顯救災機制建構的重要性，中央雖然第一時間啟動協調所，但地方機制仍待改善，若無專責、專業的實體防災機制，將難以處理災情搜索以外的災難，因此他建議全面建構統一救災事權、專業一條鞭的防災機制。

政務委員季連成在今天舉行的總統府「全社會防衛韌性委員會」第六次會議中指出，馬太鞍溪堰塞湖在9月23日溢流，重創花蓮光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮，造成19人罹難、5人失聯，共有2,000多戶房舍及600公頃農田遭淹埋，這是台灣首次因堰塞湖形成的大災害，給台灣民眾莫大的震撼及啟示，他也提出九大分析重點。

季連成指出，此次堰塞湖事件凸顯救災機制建構的重要性，他認為中央在第一時間即啟動協調所，方能開啟後面快速救災復原的工作，但行政院雖設有防災辦公室，各縣市卻無類似的災防機制，且無專業救災的職務，縣市消防局難以處理災情搜索以外的複雜災難，因此地方機制仍有待檢討。他並建議未來發生重大變故時，由行政院各地區的聯合服務中心直接轉為設置中央前進協調所，整合、協調各事項。他說：『(原音)未來從中央到地方各層級，是否應全面建構統一救災指揮權、且專業一條鞭的防災機制，是值得我們深思的。』

季連成分析指出，此次整體救災時程能在1個月內完成，責任區劃分制也是一項重要因素，由專人專責、劃分責任區處理複雜事務確實可有效恢復民眾的基本生活。同時，季連成表示，廣大的志工及民間團體協助也是完成救災的重要因素；不過，他也指出，民力發揮最大效能需經過訓練與運用程序，這在推動民力韌性運用上需再考量。

另外，季連成也表示，撤離是防災階段最關鍵的作為，各界雖然對撤離計劃的「垂直避難」有不同看法，但從罹難者多分布在一樓或平房來看，二、三樓的垂直避難確實安全有效，關鍵在於黃色警戒時針對平房及弱勢族群進行預防性撤離，以及紅色警戒時強制垂直避難的執行力。他建議未來可比照防災保全戶概念，劃設戰場危險區域，擬訂強制撤離機制，配合強大宣傳與強勢執行力，以達成戰災保全民眾的目標。

對於收容安置工作，季連成說，此次最高收容達1,400多人，運用學校、活動中心、教會，後來分流至旅館民宿，他建議優化大型災難長期收容點的選擇，優先盤點長期收容品質，並納入安全區域內的民宿旅館。

季連成最後也特別強調，國軍始終是救災核心力量，國軍投入5萬7,000人次兵力救援，厥功至偉，是實至名歸的英雄。