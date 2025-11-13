馬太鞍溪新堰塞湖溢流 保全戶撤離逾5000人
（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮馬太鞍溪上游今天形成新的堰塞湖，不到24小時溢流，下游水位升高，再度漫進明利村。光復、萬榮鄉及鳳林鎮撤離逾5000人，馬太鞍溪涵管便道幾乎淹沒，受損狀況待確認。
受颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，地勢較高的萬榮鄉明利村因河道泥沙堆積，導致溪水漫到沒有設置堤防的上游區域，沿著產業道路淹進村落，災後3天，水利署連日趕工，今天凌晨3時完成進水點封堵。
不過，新形成的堰塞湖來勢洶洶，萬榮鄉公所、鳳林鎮公所暫停聯外道路清理工作，疏散民眾啟動堰塞湖影響區域撤離。光復鄉也緊急宣布停班課，巡邏、廣播疏散民眾。
中午後光復地區降雨，林業保育署花蓮分署空拍機無法出動，監測人力下午1時許，觀測到第一波大水，推測新堰塞湖已提前溢流，明利村再度出現溪水漫淹。
公路局東區養護分局長林文雄說，目前馬太鞍溪南北向涵管便道約9成仍在河床的土石底下，還沒辦法評估受損狀況，等水退了，機具可以進入河床後才能確認。
截至晚間7時，林業保育署花蓮分署表示，堰塞湖溢流仍在持續進行，還沒有完全穩定，將維持堰塞湖紅色警戒，預估明天一早出動空拍機，確認新堰塞湖狀況。
花蓮縣府考量堰塞湖仍有溢流風險，且安全性尚無法評估，晚間宣布，光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里明天繼續停班、停課。
花蓮縣府統計，光復等3鄉鎮撤離人數5321人，總收容人數308人，共分在9處收容地點，以馬太鞍教會94人最多。
花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮目前正面臨全台首例「頻繁且長時間紅色警戒」的堰塞湖狀態，颱風警報和堰塞湖紅色警戒接連發布，居民隨時得準備好家當逃難，呼籲中央務必重視堰塞湖治理。（編輯：謝雅竹）1141113
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣下週報到！全台濕冷有感降溫 未來一週天氣一次看
[Newtalk新聞] 雖然鳳凰颱風已經減弱遠離，但今(12)天和明(13)天受到東北季風影響，北部及宜蘭降雨增多，預計週末雨勢趨緩回溫，不過氣象署指出，下週還會有另一波東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，到時不僅雨區會擴大，全台都會有感降溫至16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度。 氣象署指出，鳳凰颱風昨天晚間8時已減弱為熱帶性低氣壓，今天上午8時在石垣島附近海面減弱成一般低氣壓，但因為東北季風持續影響，北部及宜蘭雲量偏多，基隆北海岸、汐止及大台北山區有局部大雨或豪雨，白天各地高溫22至23度，相較昨天降溫6、7度，感受偏涼，中部及東部也下降1、2度，預計週末東北季風減弱，降雨趨緩。 但很快下週一到下週三將會有新一波更強的東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，各地低溫16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度；且降雨範圍也會變廣，除了東北季風降雨熱區北部、東半部外，週一、週二也要觀察是否有南邊上來的水氣，中南部降雨也可能增加。查看原文更多Newtalk新聞報導徐榛蔚臉書被灌爆！花蓮縣府急宣布光復鄉停班課：新堰塞湖將溢流鳳凰颱風減弱仍具威脅！今晚中南部雨勢增多 降雨熱區一新頭殼 ・ 5 小時前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 1 天前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不斷更新／花蓮宣布光復鄉下午停班課 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 7 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 1 天前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
冬山民宿遭水淹慘況曝光！垃圾車跑不停 防水閘門10分鐘救一家
宜蘭冬山鄉在這次風災中遭受嚴重水患侵襲，多間民宿損失慘重！業者表示整理復原需要時間，已通知15日的客人取消訂單。然而，也有民宿因事先準備了防水閘門而成功抵擋洪水，員工甚至能在12日發文說「多虧防水閘門，才能泡茶看雨」。街道上目前仍堆滿了被丟棄的大型垃圾，居民指出垃圾車來回清運多次，仍難以及時處理。這次風災凸顯了防災準備的重要性！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流 明利村再遭洪水衝擊
花蓮昨天受颱風影響雨勢不斷，林業及自然保育署花蓮分署今天凌晨2時許，執行無人機空拍，發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口處前300公尺有新的堰塞湖。據監測，馬太鞍溪新堰塞湖已於下午1時許溢流，第一波洪峰下午1時40分抵達下游，推估因壩體不穩定而提早溢流，且再度流進萬榮鄉明利村，災民無奈看著房子再度泡水。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 1 天前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 10 小時前
台中市放颱風假無風無雨 百貨公司照常營業
因應颱風鳳凰來襲，台中市府宣布今天停止上班上課。由於市區上午未出現強風豪雨，僅呈現陰天狀態，各大型百貨公司一早都公告，今天照常營業。有市民網友說，台中有個必定發生的定律，只要放颱風假即風和日麗；沒有放颱風假，就狂風暴雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
中國懸賞網紅八炯與閩南狼 徵犯罪線索 陸委會：台灣內部團結最重要
繼立委沈伯洋被中國重慶市公安局「立案偵查」後，福建省泉州市公安局今天（13日）發布懸賞通告，徵集台灣網紅「八炯」（本名溫子渝）與「閩南狼」（本名陳柏源）違法犯罪線索。陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，懸賞、廣徵線索只是「做樣子」，中共意圖對內激化民族主義熱潮、對台擾亂社會民心，面對這個狀況，台灣內部團結最重要。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前