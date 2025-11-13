馬太鞍溪新堰塞湖溢流！林業署搶修堤防不及

▲花蓮馬太鞍溪新生成堰塞湖潰堤前，林業署堤防補救施工工程不間斷，希望能盡快將堤防修好。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖今（13）日上午發現新生成的堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署原本預計下午4點開始溢流，沒想到時間卻提前，1點40分左右大量的洪水就衝進明利部落，現場滿目瘡痍，幾乎被土石掩埋。

為儘早讓洪水改道，林業署堤防補救施工工程不間斷，好幾台怪手、大卡車，不斷在河道工作，想盡快把堤防補好，但第一波洪峰提早到來，施工人員也趕緊躲到高處避難。

眼看家園再度被沖毀，明利部落的居民非常無奈，忍不住抱怨「不是說改道了？怎麼又衝進來？」一名劉姓村名說，面對大自然，水的走向真的難以預估，只能做好心理準備，「最近都在吃心臟藥，讓心臟堅強一下」。

林業保育署花蓮分署長黃群策表示，新堰塞湖壩高40公尺，滿水位約100萬噸，第一批水提早到下午1點多往下沖，估計是因壩體不穩定導致提早溢流。溢流水量可能少於100萬噸，但實際水量仍待評估，需等待天候轉好後，出動空拍機勘查才能確認。

