馬太鞍溪新生堰塞湖續溢流！ 花蓮光復鄉＋2村里明停班停課

花蓮縣政府今（13）日晚間表示，經與農業部林業及自然保育署花蓮分署確認，今日下午因天候不佳緣故，尚無法針對堰塞湖現況進行安全性評估，將改於明（14）早視天氣狀況再評估。目前新形成的馬太鞍溪堰塞湖持續溢流，仍有風險。花縣府宣布，光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里14日停班、停課。

花蓮馬太鞍溪新生堰塞湖。（圖／林業署花蓮分署提供）

花蓮縣政府表示，考量堰塞湖安全性尚無法確認狀態下，為確保居民安全，明（14）日光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里明天停班、停課。同時呼籲居民耐心配合收容作業，敬請注意自身安全，非必要勿離開收容所，落實疏散及垂直撤離。

林業保育署花蓮分署監測，馬太鞍溪上游新生堰塞湖位於原堰塞湖溢流口下方約300公尺處，壩高約40公尺，每小時入水量可達8萬噸，蓄水量可達100萬噸。當局提醒光復鄉、鳳林鎮與萬榮鄉明利村等地居民保持警戒，並於今日下午展開撤離。

