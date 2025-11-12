馬太鞍溪暴漲明利村淹水2天 水利署拋鼎塊阻水

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）受颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖進萬榮鄉明利村，水利署持續在進水點拋鼎塊阻水，但已2天大水仍未退去，災民無奈看著住家被洪水淹得愈來愈高。

經濟部水利署長林元鵬今天視察萬榮鄉明利村，他表示，目前持續在進水點拋大型鼎塊阻水，但沒辦法立刻阻斷，因此同步在下游處用太空包或防水擋板加強防護。

林元鵬說，流進明利村的溪水漫淹至台9線，再流入長橋排水系統後，匯入花蓮溪，因此確保排水系統順暢，就可避免災情擴大。

花蓮縣長徐榛蔚與建設處長鄧子榆視察長橋排水系統，確認水流於台9線231公里處匯入長橋區域排水系統，將與中央保持密切聯繫，即時監測，隨時調度防汛人力與機具。

住在明利村3鄰的受災戶表示，堤防末段原本有用消波塊擋著，因疏濬移開方便工程車進出，這次颱風前沒有堆回去，導致溪水有破口沖進村子內，村長災前也有反映，當時得到的回應是不會有事，現在出事了能怎麼負責。

也有受災戶說，每天在高處看著住家一天淹得比一天高，還有人看著自己的家被沖走，家、農地都毀了。住在4鄰的朝姓住戶則說，整棟房子泡在水裡，未來還是希望能搬回家，但堤防一定要延伸，才能住得安心。

萬榮鄉公所統計，明利村受影響區域共31戶，包括19戶住家及12戶工寮，共撤離58人，其中25人依親，33人安置於萬榮國小活動中心。

另外，0923馬太鞍溪堰塞湖溢流重災區佛祖街、北富村等區域，歷經這次豪雨考驗，徐榛蔚今天下午視察後表示，目前一般排水及雨水下水道尚能正常運作，局部低窪地區有短暫積水狀況，已由建設處協助排除，並推動改善工程。

林業保育署花蓮分署監測，馬太鞍溪堰塞湖在颱風鳳凰期間，溢流口因湖水沖刷下切，水位下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺，蓄水量約69萬噸，兩邊側坡雖有局部崩塌，溢流穩定，未見新阻塞。

鐵路部分，台鐵東部幹線樹林至花蓮間對號列車，晚間6時許陸續恢復正常行駛、花蓮至台東間停駛；區間（快）車樹林到台東間恢復正常行駛。

台9線花蓮往台東方向道路中斷，小客車可改走縣道193線，大型車改行駛台11線。（編輯：謝雅竹）1141112