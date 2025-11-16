馬太鞍溪暴漲災後清淤加速 單日清出2200噸泥沙、廢棄物

花蓮縣政府災後啟動大規模清淤工作，昨天單日在萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里共清出2200噸泥沙與廢棄物。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

鳳凰颱風夾帶雨彈襲擊花蓮，馬太鞍溪暴漲後，滾滾泥水溢淹進萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里，經縣府災後啟動大規模清淤工作，昨天單日清出2200噸泥沙與廢棄物，今天起將投入更多機具清理家戶周邊的淤泥，讓災民早日恢復日常生活；另外，長橋排水功能因嚴重淤積受損，農業處已請廠商進場清疏，預計21日完工。

縣府災後以鳳林鎮長橋里及萬榮鄉明利村部落清災重點，展開大規模清淤與廢棄物清除作業，經昨天集中資源，調度24人專業團隊和24台重型機具挺進萬榮鄉，在明利部落聚會所周邊開挖約650噸淤泥，同時也在清運花45線約1200噸淤泥，也協助鳳林鎮長橋里忠一路、忠二路社區運送淤泥 200噸，運往建設處及環保局專設的中心埔暫置場。

廣告 廣告

花蓮縣政府災後啟動大規模清淤工作，昨天單日在萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里共清出2200噸泥沙與廢棄物。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣鳳林鎮長橋排水中段野溪因河道縮減與土砂堆積影響排水功能，縣府農業處災後立即啟動清疏搶險工程，預計21日完工。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣鳳林鎮長橋排水中段野溪因河道縮減與土砂堆積影響排水功能，縣府農業處災後立即啟動清疏搶險工程，預計21日完工。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

環保局表示，昨天總計單日清運泥沙、廢棄物總量達2200噸，其中，萬榮地區清運量高達2000噸，為協助受災地區迅速恢復，今天起將持續投入更多抓斗車、挖土機等機具，優先清除家戶周邊廢棄物及淤泥，讓災民早日恢復正常生活 。

另外，鳳林鎮長橋排水中段野溪因河道縮減與土砂堆積，導致水流受阻，影響排水功能，暴雨時更易讓周邊地區面臨積淹水威脅，農業處災後立即啟動清疏搶險工程，全面清除河道淤積土砂、恢復排水斷面與通洪能力，讓排水系統重新發揮應有功能。

農業處長陳淑雯表示，此次工程清疏範圍約200公尺，廠商15日已進場施工，工期約6個工作天，預計21日完工，農業處也要求廠商在施工期間加強工區安全維護，並注意周邊交通動線，確保居民生活不受影響。

更多中時新聞網報導

裁判變球員？傳陳建仁選中研院長

心理諮商搶不到 大學生使用率低

呼聲中斷、睡再久都累 恐是OSA上身