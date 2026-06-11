馬太鞍溪暴漲驚險救援工地主任 搜救人員獲表揚

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮縣馬太鞍溪水8日暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，歷經16小時成功獲救，花蓮縣政府今天表揚參與搶救的28名搜救人員。

花蓮縣政府下午表揚參與救援的搜救人員，由縣長徐榛蔚頒發感謝狀，共表揚20名消防人員、2名義消及6名民間人士。

擔任現場指揮的花蓮縣消防局光復分隊長葛偉治回憶，8日中午12時許獲報，馬太鞍溪橋上游有工程車被沖走，到場親眼看到車輛被上漲溪水往下沖，救援行動要搶時間，也要顧及人員安全。

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葛偉治表示，事發後編列3組人員，分布在事發地點及下游處，接觸受困車輛後，沒有發現失聯鄧姓主任的蹤影，依車內排檔為D檔（前進檔）判斷，事發當時車輛應在行進中，推測失聯者棄車逃跑。

直到晚間9時許，接獲民眾通報，鄰近阿陶莫部落河道有聽到呼救聲，透過空拍機熱顯像儀，發現鄧姓主任躺在沙丘上，半身陷入泥濘中，頭部下方有一個約40公分的漂流木撐住。

葛偉治指出，受困地點位處疏濬區域，下方堆置土堆約3層樓高，加上大雨沖刷淤泥，重機具無法使用，人員也不敢貿然前進。所幸有熟悉地形的當地民眾及施工人員引導，一行人慢慢爬向鄧姓主任受困地點，順利完成救援。

參與救援的太魯閣族人林志軍提到，現場淤泥又黏又深，站起來很快就陷到腰部以上，救援行動必須冷靜且緩慢，「若緊張身體僵硬，就會陷下去」，約300多公尺距離，就耗費超過1個小時才抵達。

林志軍表示，他有水上救援經驗，這次第一次在泥濘中救人，當時也沒想這麼多，就只想救人，鄧姓主任看到搜救人員抵達後，一度情緒激動、呼吸急促，當時就盡力安撫，鼓勵要放輕鬆、保持清醒。

在歷經16小時的搜救，成功將鄧姓主任救援上岸，目前生命跡象穩定，頭部因撞擊有腦出血，仍在慈濟醫院救治中。（編輯：張雅淨）1150611