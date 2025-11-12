馬太鞍溪暴漲！泥流淹沒萬榮明利村 影響多達103公頃土地

馬太鞍溪水暴漲，溪水自10日至今仍持續溢流進萬榮鄉明利村。（圖／翻攝畫面）

花蓮馬太鞍溪床高度9月底因堰塞湖溢流潰決大幅抬升，鳳凰颱風與東北季風共伴效應10日起造成溪水暴漲，大量泥水從堤防尾端缺口衝進萬榮鄉明利村，造成31戶門牌戶及無門牌工寮受損，影響土地面積達103.5公頃，還流入台9線致車道成水道。水利署昨已派機具到缺口處拋放大量鼎塊阻水，進度約7成，但後續因水量過大無法施作，今天待水量趨緩會持續進場趕工。

馬太鞍溪因大雨暴漲，由於溪床堆積大量淤泥抬升，滾滾泥水自10日起陸續從萬榮堤防尾端缺口沿產業道路溢流進當地明利村，且水量不時增大，不僅把停放的車輛沖走，還不斷漫溢進台9線230公里處，致車道成為水道，今天上午更出現一波高峰，造成低窪處房屋滅頂。

明利村長林萬成與多位村民不滿堤防缺口問題存在已久，卻遲未見到相關單位有做任何防護措施，甚至9月23日堰塞湖溢流後也多次提醒危險性，喊話中央要處理，上次洪災沒淹到部落，這次卻淹進還擴及鳳林長橋里一帶，根本是「人禍大於天災」，水利署長林元鵬昨天也承認「確實疏忽，沒有掌握到實際狀況」。

水利署昨天已派大量機具進場搶險阻斷水路，在溢流點拋放大量鼎塊阻水，進度已完成70％，但目前因水量過大無法進場施作，待水量趨緩會再進場施作，另外部分機具也持續清理明利社區道路淤泥，並布設防水擋板跟太空包擋水，避免影響下游萬榮國中、鐵路系統跟花45線。

萬榮鄉公所今天在中央災害應變中心視訊會議報告指出，馬太鞍溪水10日下午5時許，陸續從左岸北端破口流進明利村，並從低窪地區的部落一直灌入，雖然現在雨勢較小，但水還是持續在流，經估算，目前共有19戶門牌戶、12戶沒有門牌的工寮受災。

公所指出，受災地區的人員均已撤離，總撤離人數約58人，其中依親25人，在萬榮國小活動中心收容33人；初估溢流受災土地面積約103.5公頃，其中，17.5公頃在萬榮鄉區域範圍，86公頃則是受災戶耕作用地，雖屬鳳林長橋段，但還是列在部落範圍領域。

