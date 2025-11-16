馬太鞍溪暴漲「泥流淹130公頃農地」 農損估1.68億

受鳳凰颱風豪雨影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲造成萬榮鄉萬利段、鳳林鎮長橋段及中心埔段等地區約130公頃土地遭泥流淹沒，區域農損率高達7成。花蓮縣政府初步盤點全縣農損金額約1.68億元，已獲中央核准救助，受災農友即日起至28日可至公所申請現金救助或低利貸款。

花蓮縣政府農業處在鳳凰颱風遠離台灣後，陸續到各鄉鎮視察農損災情，經初步評估全縣受損總金額約1.68億。（圖／花蓮縣政府提供）

受鳳凰颱風豪雨影響，花蓮縣內多處田區淹水，蕎麥出現災損。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府農業處指出，鳳林鎮長橋段、中心埔段、萬榮鄉萬利段等農地因馬太鞍溪水暴漲溢流遭泥水淹沒，依災情速報總受損面積約130公頃，溢流區內作物普遍損害率超過70%。此外，縣內蕎麥、二期大豆因豪雨導致田區淹水，出現根系裸露、植株泡水或倒伏等情況，全縣受損情形估計約30%。

花蓮縣內大豆出現災損。（圖／花蓮縣政府提供）

農業處統計，本次風災全縣因農田埋沒及農糧作物受損等，總損失金額已達1億680萬元。縣府立即函請中央爭取公告農業全品項救助獲核定，農業部14日也正式公告全縣蕎麥、大豆，及鳳林鎮長橋段、中心埔段與萬榮鄉萬利段農業全品項均列入「鳳凰颱風農業天然災害現金救助及低利貸款」適用地區。農業處長陳淑雯表示，鳳林長橋段跟中心埔段大多種植稻米，萬榮萬利段因耕作上多非慣行集約耕作，以零星農作為主，除有稻米、果樹、大豆、蕎麥等，也有部分苦茶油、咖啡、黃金果，農業處會持續追蹤並確認受損金額。

據農業部天然災害現金救助項目及額度表，蕎麥、大豆救助額度為每公頃2萬8000元，稻米每公頃2萬元，咖啡、油茶每公頃5萬5000元。農業處提醒，符合救助資格的農民即日起至28日止可攜帶相關文件至土地所在地公所辦理現金救助或低利貸款受災證明，若辦理最後一日逢假日則順延至次一上班日。

除了農糧作物受損外，花蓮縣畜牧業也遭受損失。農業處初步查報，玉里鎮畜牧場的蛋雞舍全毀1棟、蛋雞死亡約500隻，初估經濟損失約40萬元。萬榮鄉明利村地區約有20戶小規模家庭後院養殖戶受洪災影響，縣府將持續查報確認，積極向農業部爭取救助。花蓮縣長徐榛蔚強調，縣府災後已全面啟動救災工作，將持續協助農友復耕、復建，並要求各鄉鎮公所秉持「安全第一」原則，依規定完成受災田區勘查與拍照取證，確保受災農友儘早獲得天然災害救助保障權益。

