馬太鞍溪橋涵管便道搶通 卓榮泰：人不一定勝天，至少應「順天」

2025年11月29日，行政院長卓榮泰視察馬太鞍溪左岸河川堤防搶修搶險情形。行政院提供



花蓮馬太鞍溪橋9月時因堰塞湖溢流遭沖毀，目前正在重建中，其中涵管便道今天（11/29）中午搶通，行政院長卓榮泰到場視察時表示，人不一定能勝天，但至少應「順天」，尋求與大自然共存之道，用工程技術克服困難，提供國人更多保障。

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰今天視察台9線馬太鞍溪橋重建及左岸河川堤防搶修搶險情形，公路局簡報時指出，馬太鞍溪橋橋樑搶修分三階段執行，第一階段為建置涵管便道，已於上月10日通車，但因鳳凰颱風外圍環流影響而局部損毀，公路局已於今日午間搶通；第二階段為鋼便橋搶修，上月18日已開工，目前進度為41.4%，超過預定進度；第三階段為針對橋梁長期復建，在結構設計上將強化橋梁防洪韌性，預計北上線於115年底前完成，南下線116年完成。

2025年11月29日，行政院長卓榮泰視察台9線馬太鞍溪橋重建情形。行政院提供

卓榮泰指出，花東地區的主要鄉鎮，集中在中央山脈與海岸山脈之間的縱谷，因此台9線是花東地區物資與農產品運輸、通勤、醫療及觀光旅遊的重要交通幹道，維持台9線的安全與暢通，是中央與地方共同的責任。

卓榮泰說，面對大自然，除了秉持敬畏之心外，我們不能退卻。人不一定能勝天，但至少應「順天」，尋求一個可以與大自然共存之道，並用努力與毅力，以及工程技術，克服一切困難，提高安全性，提供國人更多保障。

卓榮泰隨後前往馬太鞍溪左岸河川堤防，視察搶修搶險情形。經濟部水利署署長林元鵬指出，鳳凰颱風造成左岸溢堤是因河道淤積嚴重，溢流口處淤積約5到7公尺，水利署投入人力機具趕工，目前除建置600公尺臨時土堤外，將再延長1200公尺銜接便橋，新建1800公尺堤防；同時持續辦理緊急疏濬工程，預計115年底前累積疏濬1千萬立方公尺。

