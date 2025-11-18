馬太鞍溪水位突暴漲「原因不明」 施工廠商急撤離！便道搶修暫停

花蓮馬太鞍溪河川水位今天（18日）清晨因不明原因突然暴漲。（圖／公路局）

花蓮馬太鞍溪河川水位今天（18日）清晨因不明原因突然暴漲，現場施工廠商於第一時間緊急撤離河道並暫時停止作業，以確保人員及機具安全。公路局東區養護工程分局花蓮工務段搶修團隊持續監看水位中，將於水位退至安全範圍後，立即進場進行便道搶修作業。

公路局表示，今日清晨突發性水位暴漲已影響便道搶修進度，為提升後續作業安全及加速完成便道搶修復原，公路局東區養護工程分局將邀集農業部林業及自然保育署花蓮分署與經濟部水利署第九河川分署共同協調研商，以建立更緊密之聯防與即時通報機制，強化水情掌握及提升緊急應變效率。

東區養護工程分局將持續密切注意水情變化，並於確保施工安全下全力加速搶修便道，以維護用路人安全與地方交通順暢。請用路人充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

