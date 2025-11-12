馬太鞍溪水暴漲沖進明利村 泥水淹家園居民怨

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪溪水暴漲，沖進萬榮鄉明利村，造成嚴重災情！不只道路全都被泥沙淹沒，民宅也都泡在水裡，三個大貨櫃被湍急的溪水帶往下游，接連撞上民宅，發出巨大聲響；貨櫃的主人說，務農的機具和種子肥料，全都化為烏有，真的很心酸！泥水從北端的堤防缺口，不斷灌進明利村，空拍畫面清楚比對出這三天來，缺口確實有變大，居民很生氣，說這絕對是人禍！

馬太鞍溪水暴漲，挾帶大量泥沙石塊，直接往下游沖刷，強勁水勢激起水花，矗立的白色織布神，看起來也岌岌可危，滾滾泥流穿過民宅，水淹了半層樓高，道路交會的低窪點，已經匯積成池塘。

花蓮縣萬榮鄉明利村民邱小姐說：「已經是汪洋啦，所有的雞寮，那些蓋的房子都沒啦。」花蓮萬榮鄉明利村，居民往高處逃命，還沒來得及喘口氣，就不斷聽到遠處，傳來巨大撞擊聲響，原本堅硬的貨櫃，撞到水塔基座瞬間，整面都扭曲變形，而且還不只這一個，大貨櫃就像模型積木一樣，被泥流給往下帶。

貨櫃主人邱先生說：「很心酸啊，一生的心血積蓄都放在那邊，沒辦法救了啊，我也很難過啊，看到那個畫面很難過。」花蓮縣萬榮鄉明利村民說：「啊怎麼在這邊，他去哪裡，(下去看)，很危險趕快走。」

原本趁雨勢漸緩，回家救一點是一點，但只要雨一下來，還是逃命比較要緊，花蓮縣萬榮鄉明利村民林先生說：「我進去叫的時候，都沒有雞了，我只看到兩隻薑母鴨而已，薑母鴨在那邊飛來飛去，然後現在再看這個狀況的時候，整個都淹上來。」

空拍掃過明利村，往來的柏油路面，已經成了河道，經過的住家農田，也被厚厚一層泥流覆蓋，完全看不出原本面貌，溪水從北端沖進來，10日當天的堤防，尾端還有濃密樹林，溪水流速也不快，但隔天一早再看，水勢已經變得湍急，整排樹林也歪斜，12日更怵目驚心，堤防尾端被淹沒，樹林也全都被沖走，雖然水位沒變化，但是因為沙石沉積，才導致缺口擴大。

花蓮縣萬榮鄉明利村民吳先生說：「往南側那邊去護堤，啊北側這邊就疏忽掉了，啊結果就是跟我們保證，講說不會有問題。」村民們及早發現，但通報了卻沒下文，眼睜睜看著家園，被灰黑泥流給覆蓋，怎麼重建沒頭緒，只能走一步算一步。

