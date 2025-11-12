【論壇中心／綜合報導】受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪溪水暴漲，洪水沖入萬榮鄉明利村，經過2天仍無退去，並沿著台9線往北漫淹，明利村長林萬成表示，颱風來襲前他多次反映，但未獲改善，所幸村民全數撤離至安全地區，暫無人員傷亡，水利署長林元鵬承認確實疏忽沒有掌握，已加派機具投入阻水工作，後續也會築構堤防避免再度釀災。

民進黨立法委員王義川今日在《頭家來開講》節目中指出，這的破口出現在萬榮鄉的明利村，因為水利署的淹水模型預測「沒有模擬到明利村」，王義川回顧中央發布的水利預測，當中僅談及鳳林鎮與光復鄉，並無最上游的明利村，雖然萬榮鄉所有人員都已撤離，但是洪災過後的財產損失無法估計，王義川從地圖當中指出馬太鞍溪有個「破口」，邏輯上洪水應該是要往下游沖，但是因為河床幾乎跟兩邊的農田一樣高，因此洪水才會沖進明利村，王義川表示，即便水利署長林元鵬已有出來坦承疏失並道歉，但在明利村的案子當中，「淹水模型預測沒有模擬到明利村」這件事應該要被檢討。

廣告 廣告

花蓮縣長徐榛蔚與水利署長、萬榮鄉長、明利村長一同視察，表示雨量較大、水尚未退，籲請馬太鞍溪下游居民盡速避開，目前鄉公所也已啟動調查並同步協助居民安置與撤離。

原文出處：頭家講(影)／馬太鞍溪水暴漲 水淹明利村！綠委指「這件事」成破口

更多民視新聞報導

黃國昌完成「北高360」存疑？四叉貓揪「早晚不同處」

蔣萬安緊張了？曹興誠力薦沈伯洋參選 吳思瑤超振奮：絕對K.O.

吊車大王出手救宜蘭！女婿赴蘇澳、「3寶貝」待命中

