馬太鞍溪水暴漲！「轉彎」沖進明利村 泥水覆蓋家園居民心碎

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，水經過兩天都沒有退去的跡象，洪水更直接把民宅給淹了過去，讓當地居民都欲哭無淚。

馬太鞍溪水灌進萬榮鄉明利村。（圖／翻攝畫面，下同）

萬榮鄉公所指出，從10日下午五點左右，馬太鞍溪水從左岸北端流進明利村，該處應為破口，明利村4鄰那邊低窪水一直灌，水目前還在流，最新估算有門牌住戶19戶、沒有門牌工寮12戶受災，地區人員已撤離，沒有人傷亡。

明利村村長林萬成指出，淹水係因疏濬便道惹禍，連日豪雨讓馬太鞍溪暴漲，大水從堤防缺口淹進萬榮鄉明利村，滾滾洪流夾帶大量砂石，甚至將汽車也沖走，場面非常驚悚；不僅如此，從明利村內高處可以看到溪水仍然湍急，許多地方仍充滿淤泥。

水利署指出，萬榮鄉明利村淹水，經查是馬太鞍溪河床土砂淤積，暴漲的河水由馬太鞍溪便橋上游約2公里處，未佈設堤防的左岸溢出，河水沿產業道路流至明利村及三和水稻育苗中心，包括台9線部分路段亦發生積淹水情形。

目前水利署持續搶險，嘗試阻擋水路，佈防防水擋板避免影響萬榮國中、鐵路系統。

