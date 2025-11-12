馬太鞍溪水暴漲！「轉彎」沖進明利村 泥水覆蓋家園居民心碎
受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，水經過兩天都沒有退去的跡象，洪水更直接把民宅給淹了過去，讓當地居民都欲哭無淚。
馬太鞍溪水灌進萬榮鄉明利村。（圖／翻攝畫面，下同）
萬榮鄉公所指出，從10日下午五點左右，馬太鞍溪水從左岸北端流進明利村，該處應為破口，明利村4鄰那邊低窪水一直灌，水目前還在流，最新估算有門牌住戶19戶、沒有門牌工寮12戶受災，地區人員已撤離，沒有人傷亡。
明利村村長林萬成指出，淹水係因疏濬便道惹禍，連日豪雨讓馬太鞍溪暴漲，大水從堤防缺口淹進萬榮鄉明利村，滾滾洪流夾帶大量砂石，甚至將汽車也沖走，場面非常驚悚；不僅如此，從明利村內高處可以看到溪水仍然湍急，許多地方仍充滿淤泥。
水利署指出，萬榮鄉明利村淹水，經查是馬太鞍溪河床土砂淤積，暴漲的河水由馬太鞍溪便橋上游約2公里處，未佈設堤防的左岸溢出，河水沿產業道路流至明利村及三和水稻育苗中心，包括台9線部分路段亦發生積淹水情形。
目前水利署持續搶險，嘗試阻擋水路，佈防防水擋板避免影響萬榮國中、鐵路系統。
明利村還在淹！ 滾滾泥流沖入村落 民眾嘆：應可避免
花蓮縣 / 綜合報導 這回鳳凰颱風來襲，導致花蓮萬榮 鄉 明利村災情嚴重，大排的水暴漲，直接沖進民眾家中，村落成了汪洋一片。當地居民說，相關單位先前也說不會有事，卻出現這樣的狀況。也有網友PO文分析，明利村的大排根本不是大排，而是灌溉溝渠，因為是引水道才導致水更容易進來。對此，農水署澄清，不是灌溉溝渠，而是排水溝。水利署也表示後續將趕快疏通。 滾滾泥流相當湍急，不斷衝進前方的房子，水都淹到道路上了，時漲時退，地上滿是泥濘，而這個情形已經持續三天，看看10日，水開始暴漲，居民們趕緊撤離，沒想到隔了一天11號更嚴重，道路成了汪洋一片，泥流沖得更加兇猛。明利村居民林小姐VS.記者說：「一再地叮嚀說要給它堵住，要給它用好，然後他們的回答是說應該不會有事，這是真的，(所以您覺得是什麼樣的原因造成現在這個狀況)，就是破口。」明利村居民吳先生說：「啊不會有問題，發生這樣的溢流事件，你不說道歉就算了，你要跟我們說清楚說明白。」居民好無奈，因為他們認為，這場災難原本可能有機會避免，網友在社群平台發文分析，這次倒灌的明利村大排根本不是大排，而是灌溉溝渠，因為是引水道所以才導致水更容易進來。農水署花蓮管理處督導股長唐士超說：「它也沒有一個取水點，所以它不是屬於灌溉系統的部分，它是屬於算排水系統，我們的水在颱風天這個部分，我們水門都關掉了。」水利署長林元鵬說：「會針對這個後續這個水量進來以後，相關排水系統，包括長橋排水等等這些系統，希望它不要有任何淤積的情形。」相關單位出面澄清，也承諾將盡快趕善，居民只盼家園趕快恢復過往樣貌。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
堤防破口害水淹萬榮鄉 大批怪手急填補｜#鏡新聞
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應的影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲。星期一（11/10）傍晚，水從堤防破口處沖入萬榮鄉，大水到現在兩天，還是沒有退去，而縣府也在今天（11/12）前往勘查，並出動大型重機具填補破口，避免溪水持續灌入，以免災害擴大。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
明利村長痛訴堤防不補釀災是人禍 經濟部再發5點聲明並澄清「該處本就沒堤防」
多家媒體報導，花蓮縣萬榮鄉明利村長林萬成痛訴早已反映上游馬太鞍溪的堤防「要補」，但中央未聽勸以致從破口溢流，造成明利村被土石流淹沒，讓他很心痛，簡直就是人禍。水利署長林元鵬也在受訪時坦言「是我們的疏失」。但經濟部今（12）日再次針對明利村抱怨未依建議施工一事給予5點問答說明，經濟部指出，「該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題。」太報 ・ 17 小時前
堤防破洞不補花蓮明利村慘淹
鳳凰颱風來襲，花蓮縣馬太鞍溪水暴漲，夾帶大量泥砂的洪水自10日起持續從左岸堤防尾端缺口灌進萬榮鄉明利村，造成低窪地區房屋滅頂、農作物受損，台9線也一度被淹成水道，水利署雖緊急投入大量鼎塊擋水但效果有限，村民見家園泡水卻無能為力，痛批水利署不及早處理缺口，「這不是人禍什麼才是？」將爭取國家賠償彌補損失。中時新聞網 ・ 6 小時前
明利村傍晚5點急撤20居民 花縣府：依鄉公所決定
林保署昨(10)日一早就針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，後續溪水暴漲，甚至溢流到沿岸的萬榮鄉明利村，但縣府直到傍晚5點才緊急撤離明利村20位居民，對此，花蓮縣政府表示，明利村撤離時機是依鄉公所決定...華視 ・ 1 天前
花蓮又淹大水！村長開罵「早通知中央」 水利署長親自致歉
鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮縣萬榮鄉明利村昨晚（11日）再度發生淹水災情。村長林萬成痛批中央，早在9月23日光復淹水前就已提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，但至今依然沒有進展。對此，水利署長林元鵬當晚親自向村長致歉，並保證將儘速完成防水作業。中天新聞網 ・ 1 天前
馬太鞍溪暴漲 洪水沖進萬榮鄉明利村 (圖)
受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，泥水灌入民宅。中央社 ・ 21 小時前
洪水襲擊花蓮明利村 水利署：持續做擋水措施
受颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚水就沖進了萬榮鄉明利村，經過2天還是沒有退去的跡象，目前山區雨勢持續，洪水持續襲擊，今（12）日上午從明利村內高處看得到溪水湍急，沿著台9線往北漫淹，空拍畫面可看到許多地方仍充滿淤泥，萬榮國中同樣也被泥流侵襲。水利署表示會持續做擋水措施，但要視水量狀況才能進行工程。公視新聞網 ・ 21 小時前
馬太鞍溪溢流 明利部落受災人平安
這次的鳳凰颱風導致宜花地區暴雨，讓馬太鞍溪再次暴漲，沖破堤防，首當其衝的就是萬榮村的明利部落。在明利部落中，較低漥的地區全數淹沒在泥水中，所幸民眾提前撤離到萬榮國小以及明利長老教會，才躲避了這次的...大愛電視 ・ 22 小時前
鳳凰颱風襲台，在東部帶來大雨，林保署昨(10)日針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，原本便橋在晚上6點才要封閉，但因為溪水暴漲，淹過橋面，所以提前封閉，人員也緊急撤離。今(11)日清晨5點左右，巡查人...華視 ・ 1 天前
影/馬太鞍溪又暴漲！花蓮明利村遭洪水肆虐 貨櫃撞斷電桿
受到鳳凰颱風強降雨影響，花東地區災情慘重，暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村，有村民的2個貨櫃被泥水衝到下游，撞毀電桿卡在民宅旁，另一個撞擊後再往下游衝，驚悚畫面曝光。中天新聞網 ・ 18 小時前