馬太鞍溪水淹明利村 明利教會設收容中心

受到鳳凰颱風帶來的豪雨影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，湍急的溪水衝進萬榮鄉明利村，許多民宅與農田都被淹沒，鄉親們心痛又無奈。下午，明利教會臨時開放成為收容中心，慈濟志工也趕到現場關心，帶來棉被、枕頭，希望大家晚上能睡得暖一點、安心一點。村民難過地說，這次不只家園受損，連賴以維生的農田都被淹沒，真的是損失慘重。大家最擔心的，是未來該怎麼重建生活，也期盼政府能趕快想出辦法，協助修復堤防、恢復農地，讓村民能重新站起來，回到原本平靜的生活。

「這個水啊，自己的土地都被毀了。」

滾滾洪流淹沒了明利村，連好幾噸重的貨櫃屋，也被沖進了下游，撞毀電桿直接卡在民宅旁邊，一層樓高的平房，都幾乎快被淹沒。不只家園泡湯，農田也被沖毀，村民的心，真的好痛。

明利村民 邱先生：「我有兩分半的地，已經被水沖走了，裡面種的菜 水果都已經沒有了，不知道現在要怎麼講，本來是不會有災害，怎麼會變這樣。」

「這個給你 那個給我。」

慈濟志工送來棉被和枕頭，因為災情越來越嚴重，明利教會臨時加開了收容中心。志工們一到現場，就忙著關心村民的需要，希望能帶來實際的幫助。

慈濟志工 李思蓓：「我們現在也正在準備一些物資，包括福慧床 甚至他們因為，走產業道路上來的，也怕路斷了 雨大的話路斷了，這裡變孤島，我們會去準備一些食材過來。」

教會旁的活動中心，充當物資集中站，部落青年團結出力，整合來自各界的愛心。

明利教會牧師 陳碧霜：「我覺得愛很多，而且也不分宗教 都不分，很謝謝他們 這期間，水開始流到我們部落的時候，其實就有很多朋友 ，很多的一些單位，他們都有打電話過來，很關切我們 我們只能說謝謝。」

有人送暖、有人出力，彼此攜手的那分真情，成為一股堅定的力量，希望能幫助鄉親們，一起度過風雨難關。

