馬太鞍溪水續灌入明利村 萬榮國中遭泥流侵襲

空拍畫面可以看到，馬太鞍溪部分溪水還是不斷溢流、沖往萬榮鄉明利村方向，從另一個角度可以看到，重機具挺進堤防，要想辦法讓水流改道；貨櫃直接被泥流沖走，看起來驚險。原本水勢稍歇，但12日午後卻突然又出現一波猛烈的泥水，讓村民措手不及。

花蓮萬榮鄉明利村民林先生提到，「很擔心，我下來才知道爸爸在下面，所以很緊張，我們只能告訴自己，我們要動起來。」

另一位村民吳先生則表示，「前日、昨日、到現在，我一直在看著自己的住家與家園已經毀滅成這樣。」

廣告 廣告

吳姓屋主只能站在高處，眼睜睜看著自己的房子被泥水淹沒，心中滿是無奈。明利村低窪區域從10日晚間開始，就陸續被一波一波泥流襲擊，常常都是清淤到一半又有泥水來搗亂。

花蓮萬榮鄉明利村長林萬成指出，「我昨日去破口看的時候，幾乎是一半是往我們這邊，現在的破口可能又加大的情況之下，這邊的水量可能比河床多，不然它這邊不會多了10倍。」

水利署長林元鵬對此說明，「基本上我們持續會去拋一些大的鼎塊來做阻水的可能性，但是可能沒辦法完全達到阻斷的效果。」

而原本一度後撤的重機具，趁著水勢趨緩加緊設置臨時土堤，希望可以把灌往明利村的泥水堵住。另一邊明利村重要聯外道路花45線也正在搶通，山貓來回剷除淤泥，但旁邊的水位還是很高。

公視記者歐芸榕在現場指出，「泥流滾滾，可以看到溪水其實就是從這一個彎道沖出去，工程人員趁著雨勢稍歇的時候正在吊掛沙包，從彎道處直接把河水堵住，希望可以減少衝擊的區域。」

營造廠商王健毓解釋道，「這個沙包是臨時搶修的，一般都是用肉粽，我們後面還有搶修的防汛塊，萬一如果擋不住我們還有防汛塊會進駐，來做第2道防線。」

花蓮縣長徐榛蔚也到明利村勘查災情，指示公所加強撤離安置作業。徐榛蔚表示，「萬榮鄉公所先撤離，將遠端被影響到的居民，撤離安置到收容所。」

公視記者歐芸榕在現場指出，「這裡在萬榮國中旁邊的台9線，可以看到這邊也被泥流襲擊，地板都是泥濘不堪，記者連要走路也都看起來非常難走，後面的工程人員也持續在做清淤的動作。」

萬榮國中裡面也被泥流侵襲，而泥水就是從操場旁邊的圍牆排水孔流進來的。

花蓮縣萬榮國中校長許瓊櫻指出，「等這邊的水排送的比較完整之後，才有辦法請工程進來幫我們再做一下清淤的部分，掌握到可能有1位孩子家裡面可能是有被淹沒的情況。」

隨著颱風進逼，萬榮鄉居民也擔心還會出現較大雨勢，相關單位都在嚴陣以待。

更多公視新聞網報導

鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

