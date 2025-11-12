馬太鞍溪水衝明利村 水利署長致歉稱淤積導致

泥水大到沖走一整個貨櫃，這是昨晚8時許，明利部落民眾拍下的驚險畫面，鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪再度溢流，滾滾洪流夾帶大量砂石沿著大排灌進萬榮鄉明利村

「太誇張了、太誇張了。」明利部落居民直喊太誇張，因為不定時的一波波泥水，從10日晚間就開始，昨日早上也出現沖走汽車、民宅也遭殃的災情。

公視記者歐芸榕報導，「山貓直接開進房子裡面，要把裡面的淤泥剷除出來，趁著雨勢跟水勢的空檔要協助這邊趕快恢復原狀。」

明利村長質疑是疏濬便道惹禍，從7月到9月時就曾經多次通報，擔心溢流口有危險卻沒有處理。

花蓮萬榮鄉明利村長林萬成表示，「這個破口從7月份到昨天（10日）溢流，我多少次的通報會勘，那時候季連成也特別交代，結果呢？還是沒有動作。」

水利署長到場會勘、鞠躬致歉，強調沒有做好是疏忽，但也澄清跟疏濬便道無關，主要是因為淤積導致。

水利署長林元鵬說明，「跟疏濬便道沒有關係，他雖然有打個便道，但它高度一樣，是因為淤積造成的，淤積高度高起來以後，那邊就變得剩下3米到4米的位置，這個也是確實我們的疏忽。」

這次10日展開進行撤離，沒有導致傷亡，但花蓮縣府仍被質疑撤離太慢。

花蓮縣行政暨研考處新聞科長李冠霆表示，「萬榮鄉明利村的4鄰，在昨天（10日）早上就已經開始撤離，2鄰的部分，因為10日下午雨勢較大，水有溢流出來，在原本不在警戒區域裡面的2鄰範圍，我們也在11日下午5點緊急通知他們撤離。」

不只在馬太鞍溪北岸的明利村溢流問題要處理，銜接南北岸的馬太鞍溪便道，因為水位高漲，北向便道部分被沖毀，南向車道路面被淹沒，但實際情況還要等水退才能確認。

鐵路方面，穿越溪床下方的光復河底隧道，因為隧道北口上方發生淹水，昨日鳳林到瑞穗預警性停駛，完成導流工程後，下午4時已經恢復正常行駛。

不過因應鳳凰來襲，今日中午前東部幹線對號列車樹林到台東停駛；區間車鳳林到瑞穗停駛，其餘路段視風雨機動行駛。

