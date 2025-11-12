馬太鞍溪水量續增 萬榮明利村不排除擴大撤離

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村。今天上午持續降雨，水量有增大趨勢，萬榮鄉公所不排除擴大預警性撤離範圍。

明利村長林萬成今天告訴中央社記者，上午發現水量比昨天更大，至少成長10倍，範圍也更廣。

林萬成說，受影響建物集中在3、4鄰，為房舍或工寮，撤離住戶暫時到鄰近地勢較高的教會或活動中心避難。

萬榮鄉公所表示，明利、馬太鞍部落受影響區域共31戶，包括19戶住家及12戶工寮，共撤離58人，其中25人依親，33人安置於萬榮國小活動中心，目前正在密切關注水量狀況，不排除將撤離範圍從3、4鄰，擴大到1、2鄰。

萬榮鄉公所初步統計，馬太鞍溪左岸溢流影響土地面積達103.5公頃，其中17.5公頃為原住民保留地，另有86公頃屬受災農地，多集中於長橋段。

另外，馬太鞍溪右岸為上次受災嚴重的光復鄉，受影響保全戶已於10日起陸續撤離。

光復鄉長林清水說，目前光復鄉沒有災情，排水狀況也正常，僅佛祖街末端有1至2處住家有積水，經了解雨水來不及排出，已備有抽水機，因持續有降雨，待降雨趨緩後進場抽水。

林清水說，目前維持警戒狀況，撤離居民仍不能返家，會有村長、國軍等巡視災區，若發現民眾擅自返家，會勸導到收容所避難。

受馬太鞍溪水暴漲影響，洪水沿大排、產業道路漫淹到省道台9線，花蓮往返台東方向需改行台11線，21噸以下車輛可行駛縣道193線。

鐵路部分，樹林至台東間對號列車、花蓮鳳林至瑞穗間區間快車停駛；樹林至鳳林、瑞穗至台東間區間快車視風雨狀況機動行駛。（編輯：蕭博文）1141112