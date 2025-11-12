馬太鞍溪洪水止不住！萬榮鄉明利村災情擴大 大水連淹兩天未退、居民全數撤離

花蓮馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚水從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水至今（12日）兩天仍未退去。翻攝畫面

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，花蓮縣馬太鞍溪水勢暴漲，自10日傍晚起從未設堤防的左岸溢流，沖入萬榮鄉明利村，洪水至今兩天仍未退去，淹水面積持續擴大，村內道路多處被淹沒，聯外的花45鄉道被迫封閉，洪水沿著台9線往北漫淹，大片農地與民宅被泥水覆蓋，景象怵目驚心。

經濟部水利署今（12）日上午在中央災害應變中心報告指出，初步研判此次淹水主因是馬太鞍溪河床嚴重淤積，導致暴漲的溪水從便橋上游約2公里處的無堤左岸溢出，洪流沿產業道路湧入明利村與三和水稻育苗中心，並波及台9線部分路段。

廣告 廣告

水利署指出，現場水量龐大、流速湍急，工程人員連日搶險仍面臨高難度挑戰。搶險人員持續拋放鼎塊、嘗試改變水路，並於台9線沿線架設防水擋板，全力防守萬榮國中及鐵路系統，避免災情進一步擴大。

萬榮鄉公所表示，洪水於10日下午5時左右開始從左岸北端破口湧入明利村第四鄰（馬太鞍部落一帶），由於地勢低窪、排水不易，積水至今仍未完全退去。受影響區域共有31戶，包括19戶門牌住宅與12戶工寮，全數居民已於第一時間撤離。

根據公所統計，這波洪災共撤離58人，其中25人投親依友、33人安置於萬榮國小活動中心，目前無人員傷亡，生活物資供應穩定。

公所初步估算，馬太鞍溪左岸溢流造成的受災土地面積約103.5公頃，其中17.5公頃為原住民保留地，其餘86公頃為農地，包含多處受災戶耕作區，主要集中於長橋段一帶。

目前水利署與花蓮縣政府已持續派員監測雨勢與水位變化，並著手研擬後續疏濬及築堤工程，盼能儘速導流減災，防止馬太鞍溪再度漫灌。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

蘇澳暴雨成孤島 泥流灌民宅災情慘重 軍方出動協助撤離

雙11防詐宣導超洗腦！北市警創意短片爆紅 網讚：「小編加薪」

獨家／保護令比不上安全帽！ 鶯歌男當街持刀狂砍女友頭 西瓜皮擋死劫爆血畫面曝