馬太鞍溪洪水止不住！萬榮鄉明利村災情擴大 大水連淹兩天未退、居民全數撤離
受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，花蓮縣馬太鞍溪水勢暴漲，自10日傍晚起從未設堤防的左岸溢流，沖入萬榮鄉明利村，洪水至今兩天仍未退去，淹水面積持續擴大，村內道路多處被淹沒，聯外的花45鄉道被迫封閉，洪水沿著台9線往北漫淹，大片農地與民宅被泥水覆蓋，景象怵目驚心。
經濟部水利署今（12）日上午在中央災害應變中心報告指出，初步研判此次淹水主因是馬太鞍溪河床嚴重淤積，導致暴漲的溪水從便橋上游約2公里處的無堤左岸溢出，洪流沿產業道路湧入明利村與三和水稻育苗中心，並波及台9線部分路段。
水利署指出，現場水量龐大、流速湍急，工程人員連日搶險仍面臨高難度挑戰。搶險人員持續拋放鼎塊、嘗試改變水路，並於台9線沿線架設防水擋板，全力防守萬榮國中及鐵路系統，避免災情進一步擴大。
萬榮鄉公所表示，洪水於10日下午5時左右開始從左岸北端破口湧入明利村第四鄰（馬太鞍部落一帶），由於地勢低窪、排水不易，積水至今仍未完全退去。受影響區域共有31戶，包括19戶門牌住宅與12戶工寮，全數居民已於第一時間撤離。
根據公所統計，這波洪災共撤離58人，其中25人投親依友、33人安置於萬榮國小活動中心，目前無人員傷亡，生活物資供應穩定。
公所初步估算，馬太鞍溪左岸溢流造成的受災土地面積約103.5公頃，其中17.5公頃為原住民保留地，其餘86公頃為農地，包含多處受災戶耕作區，主要集中於長橋段一帶。
目前水利署與花蓮縣政府已持續派員監測雨勢與水位變化，並著手研擬後續疏濬及築堤工程，盼能儘速導流減災，防止馬太鞍溪再度漫灌。
更多鏡報報導
蘇澳暴雨成孤島 泥流灌民宅災情慘重 軍方出動協助撤離
雙11防詐宣導超洗腦！北市警創意短片爆紅 網讚：「小編加薪」
獨家／保護令比不上安全帽！ 鶯歌男當街持刀狂砍女友頭 西瓜皮擋死劫爆血畫面曝
其他人也在看
花蓮萬榮鄉明利村遭馬太鞍溪水漫淹 (圖)
受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，漫淹花蓮萬榮鄉明利村，12日降雨持續，水量有增大趨勢。中央社 ・ 21 小時前
馬太鞍溪堰塞湖今日9點現況 水位下降6.8公尺
鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，為花蓮山區帶來豪雨，農業部林業及自然保育署花蓮分署今午指出，馬太鞍溪堰塞湖溢流口逐漸沖刷下降，今日9點水位高程1013.9公尺，10小時內水位下降6.8公尺，水量減少約75萬立方公尺，但尚無因此對下游水位造成明顯抬升。自由時報 ・ 1 天前
蘇澳15年內二度水患 蘇澳溪分洪道工程「卡關」｜#鏡新聞
宜蘭縣蘇澳鎮，又淹水了，這次的受災戶，有3200戶。居民對此又生氣又無奈，因為這不但是天災，也是人禍。早在15年前，梅姬颱風重創蘇澳鎮，並導致淹水之後，地方政府就積極辦理蘇澳溪分洪工程並在2023年獲得行政院核定。不過後來因為碰上疫情和缺工等種種問題，導致工程延宕。經費增加到75億元。 縣府今年初調整經費後，才送到中央審核，目前計畫還在等待核定。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
馬太鞍溪堤防缺口釀災！2貨櫃遭沖走 撞上民宅才停
花蓮明利村遭逢嚴重水災！馬太鞍溪暴漲導致堤防潰堤，兩個貨櫃隨洪水沖入村內，撞擊電線桿及民宅，村民面對此景欲哭無淚。水利署長林元鵬表示，災情源於921地震後堰塞湖淤積及河道改道，使水位升高並造成水道擺盪。目前搶修工作持續進行，但尚無法完全阻斷水流。村長透露，先前已向中央單位提出警告，指出溪邊堤防出現破口需加強，卻只得到官方「沒問題」的回應。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
蘇澳豪雨溪水暴漲溢流 卓揆：加速核定分洪道工程
宜蘭蘇澳鎮豪雨成災，民眾表示，彷彿重演15年前梅姬颱風的惡夢，也質疑當時規劃的「蘇澳溪分洪道」至今沒下文。蘇澳溪分洪道預計建在蘇澳溪中游，分洪後的溪水會經由隧道再排入海中。行政院長卓榮泰下午到蘇澳勘災，表示因為工程變更、物價調整，導致經費增加到75億多，縣府今（2025）年初送審，相關部會正在加速核定，也宣布增加的21億會納入河川工程計畫。公視新聞網 ・ 15 小時前
徐榛蔚邀水利署長會勘 討論救災分工
花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪北岸上游堤防末端出現破口，造成多地災情。十二日縣長徐榛蔚邀水利署長林元鵬率同相關單位會勘萬榮鄉、鳳林鎮，包含萬榮林道、明利村、明利馬太鞍部落、台九線及長橋排水，討論後續救災工作與災後復原事宜。縣長徐榛蔚指出，堰塞湖及馬太鞍溪上游仍有大量水勢，水利署評估短時間內難以完全阻斷水流，縣府將全力與中央合作救災分工，並請公所協助受影響住戶撤離安置，確保居民安全。會勘途中可見明利村馬太鞍聚會所周邊仍被洪水淹沒，水流持續沖刷聚會所旁道路與地基，造成周邊土壤鬆動。另因萬榮鄉明利村聯外道路（花四十五線）中斷，目前僅有萬榮林道可作為對外聯絡通道，交通往返受限。徐縣長強調，目前中央山脈沿線各鄉鎮如萬榮、鳳林、光復等地仍處於高水位警戒，呼籲民眾務必依指示避難，並安心留在收容所 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
馬太鞍溪水量續增 萬榮明利村不排除擴大撤離
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村。今天上午持續降雨，水量有增大趨勢，萬榮鄉公所不排除擴大預警性撤離範圍。中央社 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水湧入明利村 幸無人員傷亡
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮縣連日降下豪雨，致使馬太鞍溪水位急速上升，泥水溢流至沿岸明利村。據初步統計...FTNN新聞網 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳豪雨成災 新北主動詢問願支援救災
（中央社記者黃旭昇新北12日電）受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮豪雨成災，昨晚發生嚴重淹水。新北市府今天表示，一度詢問是否需要新北消防救援，後來雨勢高峰期過後淹水退去不需支援。中央社 ・ 23 小時前
南迴藝術季作品Hamaleng解說風化 民眾反映有看沒懂
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東文化處今年6月在大鳥遊憩區的作品Hamaleng，因位於海邊，解說文字遭海風吹襲已模糊，遊客看不出作品意涵，縣議員批「有看沒懂」，台東縣政府文化處允諾改善。中央社 ・ 23 小時前
疑感情糾紛衝住處勒斃前女友 49歲男遭羈押禁見
桃園市驚傳情殺命案，49歲李姓男子疑因感情糾紛，10日清晨到前女友周姓女子平鎮區的住處，以勒頸方式將其殺害。警方獲報後逮捕李男，經桃園地檢署訊問後，認其涉犯殺人罪嫌重大，並有逃亡、滅證之虞，昨(11)日聲押禁見獲准，檢方除持續偵辦外，亦已啟動被害人家屬關懷機制。 桃園地檢署於前(10)日下午接桃園電子報 ・ 1 天前
馬太鞍溪水暴漲 萬榮鄉明利村淹水狀況 (圖)
受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，12日上午仍持續降雨。中央社 ・ 23 小時前
男星淚籌錢救病危妻！家屬發聲「分秒必爭」盼低調：珍惜1小時視訊通話
港星海俊傑日前拍片聲淚俱下透露妻子生病，正在等待換肝，但由於醫藥費還差70萬港幣（約台幣279萬），因此他希望網友能夠出手協助，讓許多人看了相當不捨，今（11日）他再度於社群發聲，證實妻子罹患「急性肝衰竭」，坦言情況不太樂觀，最終在跟家人討論之下，決定替妻轉院至廣州醫院繼續接受治療。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
印度紅堡汽車爆炸案釀9死 主嫌疑為醫生所組犯罪集團
印度德里著名地標紅堡（Red Fort）附近11日發生汽車爆炸事件造成9人死亡後，印度警方透露，這起爆炸疑似與日前在法里達巴德被搗毀的犯罪集團有關。警方認為，在法里達巴德醫院工作、爆炸前失蹤的醫生烏馬爾·納比（Umar Nabi）很可能是主嫌，他也是監視器畫面中出現在爆炸車內的人士之一。中天新聞網 ・ 22 小時前
兒童近視加速眼球拉長！高度近視風險增 醫給解方預防
針對近視度數控制的方法現今相當多元，包括角膜塑型片、長效型散瞳劑、近視控制設計的眼鏡，以及日拋型近視隱形眼鏡等。吳馨芊醫師認為，無論選擇哪一種方式，需根據孩子近視度數增加的速度、生活習慣及配合度來評估，同時也要考量家長與孩子能否確實做好清潔與配戴。醫師會依照每位孩子的狀況，進行全方位評估，給予最合適的建議。NOW健康 ・ 1 天前
印度醫生「獨坐車內3小時」，化身白領炸彈客？德里驚傳汽車爆炸案，至少十人橫死「滿地屍塊」
印度德里10日晚間發生汽車爆炸，造成至少10人死亡、數十人受傷。警方目前已鎖定疑似自殺炸彈客的烏馬爾（Mohammad Umar）。根據《今日印度》（India Today），烏馬爾具有醫師身份、同時也是法里達巴德市（Faridabad）白領恐怖組織的一員，爆炸當天稍早印度警方才破獲該恐怖行動小組，並逮捕其2名核心成員；據消息人士表示，烏馬爾因此備感威脅，便......風傳媒 ・ 1 天前
委內瑞拉若遭美國攻擊 準備採取游擊戰抵抗行動
（中央社卡拉卡斯11日綜合外電報導）根據知情人士與路透社查閱過的規劃文件，委內瑞拉正在部署包括老舊俄製裝備在內的武器，並計劃在遭受美國空襲或地面攻擊時，採取游擊戰式的抵抗行動或製造混亂。中央社 ・ 1 天前
王家衛「受害者聯盟」+1 宋慧喬《一代宗師》6分鐘拍3年…想落跑護照被沒收
香港名導王家衛遭執導的電視劇《繁花》劇本助理編劇古二（本名程駿年）曝光多段私下錄音，引爆爭議。網路上盤點「王家衛受害者聯盟」，曾與王家衛合作《一代宗師》的韓流女神宋慧喬也在列。鏡報 ・ 23 小時前
蘇澳白米溪暴漲成災 民代批分洪道工程延宕 卓：擴大徵收土地
宜蘭蘇澳地區因颱風外圍環流引發嚴重淹水，當地人稱為「白米溪」的蘇澳溪因暴漲宣洩不及，洪水直接湧入市區。儘管分洪道工程已於2023年獲得核定，但因擴大徵收土地、增加經費等因素導致進度延宕，使蘇澳在這次豪雨中遭受重創。行政院長卓榮泰承諾將加速推進工程，同時呼籲立法院盡速通過明年總預算，以確保工程順利進行。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
鐵捲門被土石卡死！ 池碧宮地下室車輛泡泥海
宜蘭南方澳池碧宮地下室遭泥水淹沒，豪雨夾帶土石湧入，監視器畫面也曝光，汽車和機車慘成泡水車。 #鳳凰 #最新颱風動態 #最新颱風路徑 #颱風假 #停班課 #颱風警報 #鳳凰颱風動向 #即時災情 #颱風新聞 #颱風直播 #颱風路徑 #氣象署 #陸警 #海警 #強風豪雨 #豪雨 #大豪雨 #暴風圈東森新聞影音 ・ 20 小時前