馬太鞍溪洪災中繼屋需求41戶 明年1月中可入住

內政部國土管理署3日表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災戶中繼屋所有工程將在12月底全數完工，預計明年1月中旬前讓民眾入住。（本報資料照片）

內政部國土管理署今（3）天表示，為快速提供花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重災戶之中繼安置，第一時間即啟動需訪查與工程規劃，目前在排除門牌錯誤後，共計調查67戶，其中41戶有中繼屋需求、13戶全為65歲以上長者身分，將秉持從速原則，所有工程將在12月底全數完工，預計明年1月中旬前讓民眾入住。

國土署表示，有關於災民北上陳情中繼屋「10戶共用1廚房」部分，規劃初期即妥適訪查受災戶生活需求，考量整體居住安全及使用性，規劃可一同用膳之共享空間，集中設置18坪的廚房，包括9組流理台、18口IH電磁爐，特別不採用明火設施，以降低火災發生風險。未來入住啟用後，相關廚房設備也能再依照實際需求再擴充，強調空間絕對充足。另還規劃公共聚會空間，可作為住民日常交流與社群活動等多元運用。

國土署指出，第一階段中繼屋優先針對89戶重災戶，申請條件未限制原住民族身分，是以房屋所有權人且有修繕或重建需求者為對象，後續亦將持續針對89戶重災戶以外之民眾，符合自有建物受損嚴重需重建者進行訪查。另除針對中繼屋需求，目前也提供社福單位訪視輔導依親、申請租金補貼、轉借長照或社會救助等服務。截至目前為止，馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶住宅補貼已受理194件，合格件數92件，並陸續撥款至申請人指定帳戶，尚需補件者也持續輔導及給予相關協助。

國土署表示，中繼屋是為協助受災民眾於家園復健期間能有安全、安穩且符合基本居住條件的中繼住所，目前興建中的2處基地，皆考量居民生活起居及日常作息之需求，並以無環境敏感的安全區域為優先，以利受災民眾就近進行住宅修復重建工作，早日重返安心家園及回復正常生活。

