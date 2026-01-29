馬太鞍溪洪災廢土 分類去化降低衝擊

花蓮馬太鞍溪洪災後，清出的土方與廢棄物，估計已有60到70萬噸，目前重災區佛祖街還在清理，未來總量估計超過百萬噸。行政院已核定30億元經費，預計3年完成土方的分類與去化，環境部正與花蓮縣政府研議去化方式，而土方暫置場，則已帆布全面覆蓋，減少對環境的影響。

砂石車運來一車又一車的淤泥，倒入土方暫置場，這些馬太鞍溪洪災後，清出的土方與廢棄物，估計約有60到70萬噸，未來總量可能突破百萬噸。

環境部長 彭啓明：「行政院大概已經有編列了，30億左右的一個費用，會來做一個處理，那當然比較好的砂石，我們會儘量營建工程能夠來做處理，希望東沙西運，或是這個東沙北運來做處理，那比較難處理的就要來做分類。」

花蓮環保局廢棄物管理科長 潘春燕：「未來我們的土方，還是要進行篩分的這個工作，那這個的土方，我們現在也在尋求再利用的方式，或許未來可以做成水泥的原料，或者是掩埋場的覆土。」

土方的篩分與去化，估計需要3年，暫置場全面覆蓋帆布，降低對環境的影響。

環境部長 彭啓明：「我們目前，用很大量的這個帆布把它蓋住，光是那個帆布，說真的，就花了好幾百萬，所以目前任何的颱風或影響，其實都不會有任何的關係。」

後續土方處理，環境部與花蓮縣政府正研議可行方案，工程依程序發包後，清運與去化作業將同步進行。

