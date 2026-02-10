馬太鞍溪洪災後 復耕之路綻生機

去年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉有上百公頃的同地，被土沙埋沒，幾個來，農改場、農試驗所，都投入研發災區復耕，其中，輕度受災地區，已經有初步的復耕成果，長出了甜美的白蘿蔔。

一眼望去滿是翠綠，在寒風中輕輕搖擺，這裡是光復鄉的瑪布隆農場。現在作物長得相當好，很難想像，當初馬太鞍溪堰塞湖溢流時，這片土地曾被泥水淹沒，受災相當嚴重。 「我的天 潰堤的點 天哪， 馬太鞍(溪)堰塞湖的威力太恐怖了。」

洪水退去後，農田裡留下一層厚厚淤泥，要重新耕作真的不容易，但農民們沒有因此放棄，還是想方設法，把土地救回來。光復鄉農友 柯春伎：「我不覺得，我就要用悲觀的眼光，去看待這件事情(洪災)，所以 我覺得有機質肥料，或者是木屑的有機質的肥料，可以幫助土壤的通透跟增加肥力，我覺得這個多半都是，讓我種植短期葉菜類，能夠成功的主要原因。」

廣告 廣告

災後，農政單位教農民如何改良農地、處理土壤、重新種回作物，也把實用經驗分享出來，讓大家更有信心復耕土地。花蓮農改場副場長 宣大平：「第一個是先來看土壤的性質，淤土的性質，大概知道這個土壤是比較鹼性的，而且比較沒有肥分，所以我們就立刻擬定了一些復耕的策略，包括說要補充有機質，包括要有一些硫磺調整它的pH值，我們也選定了幾個重要的農場，來做復耕的示範。」

「很熟悉喔，這一排我想都交給政委拔好了，太棒了。」

行政院政務委員 陳金德：「我現在摘的這個白玉蘿蔔，是美濃品種 剛才的羽衣甘藍，還有櫻桃蘿蔔 都很高品質的，所以我們這個，表示馬太鞍充滿了希望。」

「這是阿媽養的，阿媽養的蘿蔔。」

菜種回來了，也要賣得掉，有了穩定的銷售通路，才能幫助農民與攤商恢復營運，促進災後產業復甦。

更多 大愛新聞 報導：

國中生十公里長征 沿路撿垃圾做分類

交通事故占大宗 去年逾1.4萬兒童死傷

