馬太鞍溪洪災未疏散撤離「登載不實人數」 光復鄉長林清水涉過失致死遭聲押

花蓮光復鄉長林清水（中站立），因馬太鞍溪洪災遭檢方聲押。（圖：光復鄉公所粉專）

花蓮縣光復鄉去年9月23日，因馬太鞍溪堰塞湖潰決引發嚴重水災，造成19人死亡、5人失蹤。花蓮地檢署昨（14）日指揮警方及調查單位進行搜索，經偵訊後，認為光復鄉鄉長林清水涉嫌情節重大，除當庭逮捕外，並向花蓮地方法院聲請羈押。

檢方表示，專案小組經縝密蒐證、調閱相關檔案分析後發現，林清水與鄉公所張姓秘書、王姓課長、曾姓約用人員等防救業務承辦人員，明知農業部林業及自然保育署已於9月21日上午11時發布黃色警戒（建議預防性撤離）、9月22日上午7時發布紅色警戒（應強制撤離）的情況下，竟未依《災害防救法》第10條第3款、第24條第1項及第30條第1項等規定，積極執行疏散撤離作業。

檢方進一步調查發現，林清水等4人涉嫌在撤離人數統計表上登載不實的撤離人數，並將資料陳報花蓮縣政府民政處，致使相關單位誤判實際撤離狀況，9月23日下午2時50分，馬太鞍溪堰塞湖發生壩頂溢流（潰決），大量泥水湧入光復鄉，產生重大悲劇。

檢方認為，林清水等4人涉嫌觸犯《刑法》第216條、第213條「行使公務員登載不實公文書」罪，以及同法第276條「過失致死」罪，犯罪嫌疑重大。

為保全證據、釐清案情，花蓮地檢署指揮東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、花蓮縣刑警大隊及鳳林分局，同步搜索光復鄉公所及被告住所等8處地點，並查扣相關證物。

4名被告經檢察官訊問後，檢方認為林清水涉嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。其餘3名被告：張姓秘書以新臺幣20萬元交保，並施以電子監控、限制住居及限制出境出海；王姓課長以新臺幣15萬元交保，並施以電子監控、限制住居及限制出境出海；曾姓約用人員則限制住居及限制出境出海。（梁國榮報導）

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪