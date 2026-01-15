馬太鞍溪洪災真相！鄉長浮報撤離數、爽吃羊肉爐遭押 風暴恐延燒徐榛蔚

政治中心／程正邦報導

馬太鞍溪洪災真相！鄉長浮報撤離人數、爽吃羊肉爐遭押，風暴恐延燒傅崐萁、徐榛蔚夫婦。（圖／新台派上線）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成 19 命傷亡的慘劇，在災後百日終於迎來司法重大突破。花蓮地檢署針對撤離不力案偵結，認定光復鄉長林清水涉嫌重大，且有勾串滅證之虞，於今（15）日正式向法院聲請羈押禁見獲准。隨著案情深入，檢調發現林清水不僅在災前「憑空編造」撤離人數欺瞞上級，甚至在紅色警戒發布期間，還帶著公所祕書前往受災區附近的羊肉爐店聚餐，引發社會公憤。

苗博雅痛斥光復鄉長浮報撤離數，跑去爽吃羊肉爐、喝酒，害鄉民枉死，根本是故意不是過失。（圖／新台派上線）

憑空而來：6,720 人的「虛擬撤離」真相

根據花蓮地檢署調查，9 月 21 日下午，馬太鞍溪堰塞湖的風險評估已大幅升高，台大模擬報告明確指出光復、鳳林及萬榮三鄉應撤離 8,000 人。然而，林清水領導的光復鄉公所竟向縣府回報「已撤離 1,781 戶、共 6,720 人」，並細分安置、依親與垂直避難人數。

檢調追查發現，這些精確的數字竟全是「憑空而來」。由於公所浮報已完成撤離，導致中央與國軍以為量能充足而未進一步支援，實則居民仍在毫無防備的情況下待在原地。台北市議員苗博雅在三立政論《新台派上線》節目中悲憤直言，這種「故意瞎掰」的造假行為，直接剝奪了受災居民最後的生還機會，是「不可承受之重」。

陳財能幫亡靈喊冤對花蓮縣府提告，「徐榛蔚的年夜飯就是雞鴨(羈押)」。（圖／新台派上線）

預防不作為：要淹水了還在爽吃羊肉爐？

案情最令外界震驚的，莫過於林清水的「不作為」行徑。民眾指證歷歷，在 9 月 21 日下午獲知須撤離 8,000 人的緊要關頭，林清水竟與公所祕書前往光復車站附近的羊肉爐店用餐。諷刺的是，該羊肉爐店本身就位於應撤離範圍內。

林保署於 22 日上午發布紅色警戒並公文示警，直到下午潰堤前仍有撤離窗口，但公所高層卻在「瞎掰數字」與「快樂聚餐」中虛擲光陰。檢方目前以「過失致死」罪嫌聲押林清水，但法界人士與社運團體認為，這已涉及更嚴重的「廢弛職務」。

陳財能列出徐榛蔚四點故意，告發她「廢馳職務釀成災害」。（圖／新台派上線）

亡靈喊冤：政治責任直指縣府徐榛蔚

台灣東社發言人陳財能指出，這場悲劇絕非單純的天災或鄉長的個人過失，而是「廢弛職務釀成災害」。他強調，根據《災害防救法》第 10 條，縣政府與鄉公所具有上下指揮關係，縣長徐榛蔚在 8 月中至 9 月中旬期間，已多次接獲林保署關於堰塞湖風險的預警，卻未監督落實疏散演練與設備測試。

「林清水的年夜飯是雞鴨（羈押），下一個可能就是徐榛蔚！」陳財能表示，若明知有危險卻跑去吃羊肉爐，這就是「故意」而非過失。目前地檢署已暗示偵查範圍將往上發展，調查縣府承辦人員及主管是否涉及預防不作為，風暴核心正迅速向傅崐萁、徐榛蔚夫婦傾斜。

災民家屬與民間團體呼籲，司法應詳查當年防洪預算是否如期、如質落實，絕不能讓基層鄉長成為唯一的替罪羔羊，必須給 19 名冤死的亡靈一個公道。

