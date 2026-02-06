馬太鞍溪洪災農田復耕有成！高經濟作物開花結果

政委陳金德陳金德到馬太鞍溪農田探視農友，認為復耕成果逐步展現。（王志偉攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀光復鄉洪災，大量淤泥隨山洪而下，造成農田受災嚴重。面對農地覆蓋、作物死亡的衝擊，在農民與農改場業合力下，將馬太鞍約20公分以下淤積農田先行復耕，逐步恢復生產，並嘗試朝向高經濟價值、有機與示範型農業發展，政委陳金德今天探視農友，復耕成果逐步展現，不僅有助於農民生計回穩，也象徵災後重建正穩定向前推進。

花蓮農業改良場副場長宣大平說，災後團隊第一時間即進入災區，先由土壤專家進行檢測，發現淤積土壤偏鹼且肥分不足，隨即擬定復耕策略，包括補充有機質、施用硫磺調整pH值，並選定多處農地作為示範場域。

農友柯春伎表示，土地淤積深度約10至20公分不等。原本以雜糧為主的農地，轉作短期葉菜類有機蔬菜，過程中面臨極高技術門檻與風險，但她選擇以正向態度面對，從土壤開始調整。（王志偉攝）

宣大平指出，目前已測試多種作物與農法，包括苦蕎麥、甜蕎麥、白玉蘿蔔及綠肥作物白花三葉草，也嘗試以無人機撒播，並導入滴灌與雷射整地等技術。其中白玉蘿蔔與羽衣橄欖表現尤為亮眼，顯示在適當改良下，災區農地可直接進入正式復耕。

農改場進一步說明，針對不同淤積程度，團隊已規劃三個區域、七種樣態的示範田，測試從10公分以下至50公分以上的不同復耕方式，未來將逐步推廣至約百公頃農地，協助農民恢復生產，重建生活。

在地農友柯春伎表示，農場總面積約22公頃，其中近6公頃受災，一公頃甚至完全淹沒等待徵收，其餘土地淤積深度約10至20公分不等。原本以雜糧為主的農地，轉作短期葉菜類有機蔬菜，過程中面臨極高技術門檻與風險，但她選擇以正向態度面對，從土壤開始調整。

柯春伎指出，馬太鞍濕地位於流域下游，山區沖刷而下的最細淤泥幾乎都沉積於此，造成土壤結構改變。她選擇大量補充有機質肥料與木屑，改善土壤肥力，讓土地有重新再生的機會，並搭配精緻化的滴灌設備，精準供應作物所需水分與養分，才逐步讓短期葉菜類站穩腳步，她強調，自己生長於此，更有責任把土地顧好，「否則會愧對祖先。」

在銷售端，她也透過與有機通路事前溝通需求品項，確保作物「種得出、也賣得掉」，降低農民與家庭的經營焦慮。目前羽衣橄欖等作物已進入第二批採收，價格與市場反應皆屬正向，感謝各界對災區農產品的支持。

政委陳金德表示，馬太鞍溪流域農田在完成整地、土壤檢測與改良後，能快速復耕，且種植出高經濟價值、品質優良的作物，包括美濃品種白玉蘿蔔、羽衣橄欖，以及櫻桃蘿蔔、小米、小麥、苦蕎麥與甜蕎麥等，顯示馬太鞍具備強大復原力與發展潛力。

