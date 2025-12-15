馬太鞍溪淤泥藏黑金 「順磁性礦物」陶藝眼中珍貴材

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪，因為豪雨沖刷，累積大量黑色淤泥，陶藝家陳金旺意外發現，這些淤泥中的砂粒，竟然能被磁鐵吸起來，經過台灣工藝研究中心進一步分析確認，這些砂粒含有鐵元素，屬於順磁性礦物，而這樣的元素運用在陶藝上，可以讓燒釉時，釉色更加穩定，做出更具台灣特色的陶藝作品，讓原本不起眼的黑色淤泥，搖身一變，成為難得的珍貴材料。

磁鐵靠近大肚山紅土，翻開來上面只沾上一些粉末，換到光復砂，翻開來上面吸附滿滿沙土，這是花蓮馬太鞍溪，因為大雨沖刷，累積了超過600萬噸的黑色淤泥，陶藝家陳金旺發現，裡面黑色細砂能被磁鐵吸附，經過相關分析，這些沙粒是順磁性的礦物。

廣告 廣告

陶藝家陳金旺說：「(經過沖積的)，搬運，磁鐵礦和一般的沙，可能混在一起了。」順磁性礦物，白話說含鐵元素的礦物質，經過檢測裡面的礦物，包括石英、石灰石、雲母等，這些成分，正是陶藝師眼中的夢幻材料。

陶藝家陳金旺說：「怎麼會燒出來，它的釉色會那麼穩定，鐵是嵌在矽酸鹽裡面，高溫的反應會比較穩定。」陳金旺希望，用這些淤泥來改良柴燒還原技法，創造出具有台灣地質特色的自然釉色，原本被當成淤泥的黑砂，如今搖身一變，成了創作素材，燒進一件件獨一無二的陶藝作品裡。

原始連結







更多華視新聞報導

馬太鞍溪進水口圍堵成功 萬榮鄉公所搶修聯外道路

花蓮馬太鞍溪鋼便橋工程超前！ 明年1月底有望通車

馬太鞍溪又「新堰塞湖」！ 第3個成形 紅色警戒持續

