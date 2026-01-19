馬太鞍溪溢流奇蹟獲救 小沂寫卡片謝消防叔叔

花蓮縣 / 綜合報導

去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖意外中，6歲女童小沂在屏東特搜隊員救援下成功倖存，重生的她，今(19)日特地與媽媽遠赴屏東致謝，卡片上用注音符號感謝所有救災英雄，還獻上花束。此外，對於當時抱他出來的隊員，更送上珍愛玩偶，表達最真摯的感謝。

記者VS.女童小沂說：「這是要給誰的，要給誰的，哥哥。」靦腆笑容，輕輕遞上最珍愛的玩偶，特搜隊員一把將她抱起，緊緊摟在懷裡，那一刻就像久別重逢的家人，因為對6歲的小沂來說，眼前這群人不陌生，特地用注音寫著對救災英雄的感謝。

女童小沂VS.記者說：「謝謝哥哥，妳有送禮物給他，娃娃。」女童小沂母親說：「她還是會怕颱風什麼還是會怕，上天保佑，真的，然後也很謝謝他們那麼辛苦，然後從屏東趕到花蓮光復這樣。」能再次站在大家面前，至上萬分謝意，令在場所有人動容，因為去年小沂，全靠屏東特搜隊幫忙，才在花蓮馬太鞍溪堰塞湖意外中倖存下來。

屏東特搜隊員林楷晟VS.記者說：「因為今天比較乾淨，哈哈，她認不出來，嘿對對對，也是我們大家一起幫忙的，剛好是我抱她起來。」小小的生命足以茁壯成長，這群人功不可沒，因為當時小沂與姑婆、姑爺爺，一同困在家中2天時間，看到屋頂被破壞那一刻，終於看見曙光，用微弱的聲音進行呼救，屏東特搜隊員VS.女童小沂(2025.09.24)說：「還有沒有其他人，還有阿公，阿婆。」

最後在2025年9月24日被救出，小小身軀冷到發抖，其實當時屏東特搜隊員，挺進災區時，可是費了不少精力，隊員們深陷泥濘，好不容易脫困，但這條救援之路，真的沒那麼簡單，屏東特搜隊員林楷晟說：「一開始以為是沒有人，但我們還是去再做一次比較深入的搜索。」正因為他們不退縮，堅持到最後一秒，才讓這條幼小的生命，能繼續發光發熱。

