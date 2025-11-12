馬太鞍溪溢流水勢又變大！明利村貨櫃被沖走電杆斷 居民高處目睹嚇壞

花蓮馬太鞍溪出現嚴重溢流，溪水湧入萬榮鄉明利村，今（12）日下午1時左右水勢又變大，泥水相當湍急，甚至有村民的貨櫃順著急流往下游衝走，沿途還撞到電線杆，不斷發出巨響，一個貨櫃則卡在民宅旁。站在高處的民眾見到這一幕，驚呼連連。

明利村貨櫃被沖走。圖／台視新聞

而當時還有一位雞寮主人去查看被沖垮雞寮時，遇到水位突然升高，還有貨櫃衝下來。雞寮主人兒子在高處，看見爸爸就在河床邊，嚇得衝下來大喊叫爸爸趕快逃生。

責任編輯／施佳宜

