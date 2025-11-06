馬太鞍溪溢流重創花蓮 創世基金會啟動四階段救災暖心重建

圖／創世基金會提供





九月間馬太鞍溪堰塞湖溢流，對花蓮光復鄉造成嚴重災情，多戶民宅遭洪水吞噬，其中包含多個創世基金會服務的個案家庭。面對家園滿目瘡痍、輔具損毀的困境，創世基金會立即啟動四階段緊急救災行動，全力協助弱勢家庭渡過難關。

創世基金會的救災行動包括：立即探視受災個案、提供身體照顧及緊急物資；組成救災團隊協助清理淤泥；社工提供心理支持與陪伴，並連結生活照顧物資；以及最關鍵的募集照顧設備及輔具，協助個案安置及重建家園，確保服務不中斷。

廣告 廣告

由於災區個案的電動床、輪椅等重要輔具多數損毀，創世社工除持續給予心理支持，評估後續長照需求外，亦緊急連結各界資源，提供電動床、氣墊床、輪椅、尿布等輔具與生活物資，並協助受災個案暫時安置於醫院或機構，確保其安全無虞。

籌建花蓮安養院 打造偏鄉弱勢堡壘

有鑑於花蓮地區醫療與照護資源相對匱乏，又頻受天災威脅，弱勢家庭生活更顯艱辛。創世基金會自2013年起在花蓮地區提供植物人等重度失能者到宅服務，目前服務約130位個案，但當地仍有逾千位重度失能者亟需協助。

為紓解長照家庭的巨大壓力，創世基金會正積極籌建花蓮安養院，已於今年動工，目前正進行基礎版工程，預計2027年完工後可提供90床服務，真正落實「在地安養」的理念。

創世基金會特別感謝包括天麗生技、禾繕基金會、建國工程、命理師沈嶸老師等多方愛心人士及企業的慷慨捐助，不僅提供災民急需的輔具和設備，更為花蓮新院工程挹注經費，為東部植物人家庭注入希望，共同打造一個溫暖、安全的堡壘。

廣告 廣告

建院之路漫長，所需經費仍龐大，創世基金會呼籲社會各界共同響應「一人一力助建院」，愛心專線：(02)2835-7700分機114院望小組。

更多新聞推薦

● 股利、利息年結2萬要繳補充保費 卓榮泰下令暫緩具爭議規劃