馬太鞍溪溢流「大馬村長救全村」 家園重建中！家屬曝他過勞急開刀

今年9月下旬馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創沿岸地區，花蓮光復災情慘重。（圖／黃耀徵攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今年9月下旬溢流，重創光復鄉，當時大馬村村民在村長王梓安引導下順利撤離，全部平安躲過大水、保住性命。光復鄉各鄉村仍在重建家園中，近日王梓安的女兒、台灣國家女足代表隊隊長王湘惠（八萬）透露，父親災情期間幾乎沒休息，過勞情況下病倒，就醫後確定需要接受手術。

光復鄉大馬村村長王梓安在馬太鞍溪堰塞湖溢流時，引導村民撤離，成功救了全村，他的女兒、台灣國家女足代表隊隊長王湘惠（八萬）今（19）日透過臉書粉絲專頁表示，在災後56天，她的父親因為過度操勞開始發燒，發炎指數更持續上升，「我真的理解他撐著壓力，未曾好好休息，那份疲憊有多深」。

廣告 廣告

王湘惠無奈提到，洪災之後，前段時間又遇到鳳凰颱風把光復便橋沖斷，昨（18）日他的父親只能挺著不舒服的身軀，與母親繞道去瑞穗就醫。到了今日王梓安身體狀況仍然不好，「兩位老人家又開著（車走）193縣道，慢慢開了好久，終於抵達花蓮慈濟醫院急診室」，也確定需要進行手術治療。

台灣國家女足代表隊隊長王湘惠（八萬）在臉書透露，她的父親王梓安也就是光復鄉大馬村村長，昔日救了全村，近日驚傳過勞病倒了。（圖／翻攝自王湘惠 Wang Hsiang Huei（八萬）臉書）

而王湘惠心疼地說，「災情期間，我的父母卻從未離開村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建。而現在身在異國的我，能做的只有祈禱、只有牽掛」。最後王湘惠也呼籲，大馬村村落事務請聯繫村幹事，物資也請暫緩，感謝大家體諒。

貼文底下湧入許多網友留言關心，以及為王梓安村長加油打氣，「希望村長好好休息，早日康復，健康是最重要的」、「硬朗的王爸爸先喘口氣、多休息」、「祈求上帝保佑王村長早日康復」、「早日康復！大家一起幫村長加油打氣，手術順順利利」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧

持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝

小三數學考「1897－392」最接近選項 孩答1500被打錯！老師：是1600