馬太鞍溪溢流「救了全村的男人」倒下！女兒心疼揭需動手術 花蓮縣議員曝最新病況

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復社區多人罹難，大馬村村長王梓安及時要求村民撤離，全村無人傷亡，獲得眾多掌聲，更被喻為「救了全村的男人」。而近日卻傳出他因生病需動手術的消息，讓許多網友都十分擔心。不過，稍早村長已請花蓮縣議員魏嘉賢替他報名安！

「救了全村的男人」病倒 女兒心疼揭需動手術

據了解，王梓安早在今年7月多就對堰塞湖做好防災準備，也曾召開部落會議並成立防災中心，且在發生溢流的前2天就當機立斷，協助村民撤離。事發當天她接到中央的電話，警告洪水很快就會淹到馬太鞍部落，他也隨即廣播，呼籲剩下的村民馬上逃離部落，因而被稱作「全村的希望」、「救了全村的男人」、「花蓮超人」等。

不過，近日這位「救了全村的男人」卻病倒了，王梓安的女兒王湘惠在Threads上直言「最擔心的事還是發生了…」她表示，大家都說爸爸是超人，但他也會累，災後第56天，爸爸因過度操勞開始發燒，發炎指數持續往上升，她明白爸爸一直以來硬撐著，未曾好好休息，那份疲憊有多深！她無奈說，鳳凰颱風把光復便橋沖斷，昨天只能臨時繞道至瑞穗就醫，但爸爸今天的狀況仍然不佳，於是便沿著193縣道開到慈濟醫院急診室。

王湘惠指出，災情時間，父母從未離開過村落，一直扛著高壓和無止盡的重建，身在異國的她，能做的只有祈禱和牽掛，如今確定要進行手術，她便發文祈福，「願神看顧爸爸的身體，爸爸加油！God bless！」她也提醒大家，村落事務與物資目前都暫緩。

村民、網友集氣 祈禱「早日康復！」

消息一出，許多網友都相當不捨、擔心，紛紛留言集氣「王村長才是真正有在做事的！村長手術平安、早日康復！」、「王村長加油，早日康復」、「村長好好休息！有需要可以隨時聯絡我們辦公室！！你是花蓮的超人，早日康復！」、「王村長平安健康」、「王村長真好，身為他鄉縣市的朋友，看了幾次的新聞，都對這位慈愛的長者留下深刻的印象！祝福他一切平安，好人一定會被上帝眷顧的，祝福你們闔家平安順心」、「感謝這樣守護家鄉的英雄，祝願王村長盡快順利恢復健康」。

「超人村長」手術順利：真心謝謝大家，我很好！

花蓮縣議員魏嘉賢稍早也到醫院探望王梓安，他在臉書分享照片，除了為超人村長加油打氣外，他也透露，王梓安是他父親的老朋友，並透露，村長請他向大家致謝，目前手術順利、一切平安，村長對大家的關心非常感動，並替村長為大家帶話「真心謝謝大家，我很好！」



