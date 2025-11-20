馬太鞍溪溢流「救全村的男人」大馬村長驚傳病倒 國腳女兒：最擔心的事發生了

「救全村的男人」大馬村長王梓安驚傳病倒開刀，女兒王湘惠呼籲外界先暫緩送物資，讓爸爸好好休息。翻攝王湘惠臉書



花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月溢流，重創光復鄉，大馬村村長王梓安因落實撤離，全村零傷亡，被譽為「救了全村的男人」，不過如今卻傳出王村長在災後第56天因過度操勞病倒，送醫手術，身為國家女足代表隊隊長的女兒王湘惠坦言，最擔心的事發生了，呼籲外界不要再送物資，讓爸爸好好休息。

「最擔心的事，還是發生了」，王湘惠19日在臉書及Threads透露，災後第56天，爸爸因為過度操勞開始發燒，發炎指數還在往上升。「我真的理解他撐著壓力，未曾好好休息，那份疲憊有多深。鳳凰颱風又把光復便橋沖斷，他們昨天只能臨時繞到瑞穗就醫。但爸爸今天的狀況仍然不好……於是，兩位老人家又開著193縣道，慢慢開了好久，終於抵達慈濟醫院急診室。」

王湘惠指出，災情期間，父母從未離開村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建，自己身在異國，能做的只有祈禱、只有牽掛，如今確定父親要手術，「願神看顧爸爸的健康。爸爸加油！村落事務請聯繫村幹事，物資也請暫緩，謝謝。」

貼文曝光後，大批網友獻上祝福，「村長好好休息，你是花蓮的超人，早日康復」、「鄉長、縣長，你們看了不會汗顏嗎？王村長才是真正有在做事的！村長手術平安、早日康復！」「硬朗的王爸爸先喘口氣、多休息！極端氣候下多變化的災害環境，導致防災治災避災是場長期的奮戰，這不是單單你一個人的責任」。

總統賴清德到馬太鞍教會關心災民，王梓安（左二）當時為總統說明災民現況。資料照，廖瑞祥攝

