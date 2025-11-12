馬太鞍溪溢流 明利部落受災人平安

這次的鳳凰颱風導致宜花地區暴雨，讓馬太鞍溪再次暴漲，沖破堤防，首當其衝的就是萬榮村的明利部落。在明利部落中，較低漥的地區全數淹沒在泥水中，所幸民眾提前撤離到萬榮國小以及明利長老教會，才躲避了這次的危機，不過災情十分嚴重，不只10多戶房屋被掩埋，就連道路都受阻。

大愛電視記者 潘冠霖：「記者現在就在明利部落裡面，可以看到一旁的黑水不斷地湧入，幾乎把部落下游的所有建築，全部都淹沒了。」

部落的精神象徵，在泥水中矗立。

明利村民：「我們，就是太魯閣族的阿媽的，紋面的阿媽雕像，我們想說，千萬不要被流走，不要被沖走。」

「下面那邊也有啊，路斷掉不是，沒有要去看喔，有，那條長長的路啊，那條那邊不是很嚴重。」

馬太鞍溪水暴漲，溢流到一旁的明利部落，低窪地區有10多戶住家，以及里民活動中心浸泡在泥流當中。道路也受阻，跟外界唯一的聯繫管道，只剩漫長的林道。

明利村民：「整片，從上面這整片，有些房子都(被淹掉)，好幾個。」

明利村民：「石頭都堆上來，水都直接溢流出來，所以那邊其實路，也是滿不好的，那邊也算是我們的主要道路，也都不通。」

目前災民被安置在長老教會以及萬榮國小，所幸無人受傷，不過看著滾滾黑水，等待他們的，不只是殘破不堪的家，還有漫漫重建路。

