馬太鞍溪漫流明利村釀災 大型機具進河道清淤導流
花蓮縣 / 綜合報導
花蓮馬太鞍溪暴漲，泥水湧入萬榮鄉明利村，造成嚴重災情！現在水利署也緊急加派30幾部怪手，要排除堤坊缺口處的淤泥，讓河道能導流回馬太鞍溪主流，不過現場還是有明顯的雨勢，搶救作業相當困難，水利署也表示隨時有在監控水情，會讓工程人員在安全的狀況下作業。除了清淤之外，現場工程單位也會利用鼎塊防補，要將灌入明利村的泥水堵住，把災害降到最低。
怪手駕駛逆流而上，穿越湍急泥流，底盤開過湧起大量泥水，另一邊還有一台大型工程車，同樣像是逆水行舟，艱難的開在馬路上，他們要趕往萬榮鄉明利村，進行災後搶救工作。
怪手緊鄰著滾滾泥水，來回擺動機械手臂，要把淤泥清開，還有些機具直接進入河道，就在湍急的溪水旁，進行清淤作業，這裡是馬太鞍溪漫流明利村的進水點，透過空拍畫面可以看到水流仍持續不斷，往村莊和台九線漫流，好幾部怪手持續開挖當中。
水利署署長林元鵬說：「現在的進水點那邊，剛好是我們的堤防的最後端的部分，那跟堤防相交的部分其實是一個高地，它是一個道路跟高崁的位置，它的淤積狀況比較嚴重。」
溪水漫流的堤防缺口，河道嚴重淤積，淤泥比地面還高，水利署緊急出動30多部重機具開挖，要排除淤泥讓河道導流回馬太鞍溪主流，同時也要封堵堤防缺口，降低洪水倒灌風險，不過現場雨勢還是很明顯，搶險工作還是相當困難。
水利署第九河川分署副分署長陳世峰說：「怪手要到河道裡面去做導流的工作，那怕這個河床太泥濘怪手會沉陷下去，所以才需要去鋪設那個鋼板。」工程重機具持續挺進堤防，除了派怪手進入河道，也加緊設置臨時土堤，同時利用鼎塊防補，要將灌入明利村的泥水堵住，把災害降到最低。
更多華視新聞報導
明利村傍晚5點急撤20居民 花縣府：依鄉公所決定
泥水高漲又湍急！ 灌進萬榮明利村 車子被沖走
颱風鳳凰釀158件災情33傷 宜蘭49處仍淹水
其他人也在看
僅短短15秒！泥沙淹蘇澳池碧宮 停車場「車泡泥海」
宜蘭蘇澳昨(11)日受到豪雨侵襲，池碧宮附近兩度爆發嚴重土石流，大量泥沙沖瀉而下，讓當地居民的住家全部都被泥水淹沒。池碧宮的地下停車場，更是被淹成「泥流宮」，鐵門被土石撞到變形，還一度無法打開，裡面的...華視 ・ 15 小時前
蘇澳馬路淹成河道！ 兩棲突擊車AAV7水中行駛救援
宜蘭縣 / 綜合報導 颱風外圍加上東北季風的共伴效應，讓宜蘭成為重災區，從11日下午的積淹水開始，就是一連串的惡夢，傍晚有民宅旁發生土石流，到了晚上淹水的高度，來到約一層樓高度，民眾紛紛撤離避難，國軍和消防，也緊急出動戰車、橡皮艇來救援，短短幾個小時，讓宜蘭人飽受煎熬，也是上回梅姬颱風後，宜蘭15年來最慘的洪災。消防人員說：「好，左腳這樣可以了嗎。」一步接著一步往後踩，受困民眾在國軍消防協助下，坐上兩棲突擊車「AAV拐」，此時周圍馬路成了河道，暴雨持續在下，國軍緊急出動戰車，讓災民三三兩兩，輪流搭上橡皮艇，此時救援行動還沒完，消防人員說：「有報案嗎，有打119嗎。」消防人員滑著橡皮艇，挨家挨戶搜救，一發現受困災民立刻出動，消防人員說：「到那邊可以下來嗎。」俐落踩上一樓屋簷，小心翼翼將人從二樓扶出來，好不容易才從窗戶脫困，一位救完還有下一位，消防人員說：「慢慢來，慢慢來。」另一邊民眾艱難地爬出，比胸部還高的圍牆，消防員細心伸手攙扶，就算被跳下的民眾打到，也不喊痛立刻把人扶穩。還有消防員擔心，水深及膝行走不易，直接將災民揹在背上，徒步將他們帶離受災家園，共伴效應帶來驚人雨勢，不過幾個小時的時間，蘇澳鎮上已經被泥水吞噬，土石流一波接一波，暴雨像是用倒的，猛烈灌入南方澳市區，泥流湧進民宅，居民只得苦守家中。晚間八九點，蘇澳當地電器行門口，店家招牌雖然還亮著，但整間店全被泥水灌入，水深將近半層樓高，蘇澳車站附近放眼望去，更是淹水淹到幾乎看不見盡頭，家具桌椅通通浮在樓梯間，有民眾住家擋不住暴雨侵襲，泥水淹進來超過一層樓高度，人只得暫時先待在二樓，等待救援，暴雨重創蘇澳，等同短短一天內，下完一整個月的降雨量，從積水淹成汪洋，更讓當地居民徹夜難眠。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
蘇澳冷泉變"泥泉"! 白米溪暴漲驚險搶救住戶
地方中心／綜合報導一夜暴雨，宜蘭蘇澳鎮慘不忍睹！當地知名景點「蘇澳冷泉」，變成了「泥泉」，水池裡滿滿的泥沙，上頭還有樹枝落葉等垃圾，業者相當無奈，但好險現在是淡季，不然損失更慘。另外，蘇澳鎮白米溪暴漲，上游一戶住戶受困，消防局趕緊派員挺進搶救，帶著老翁涉水走過湍急溪流，場面相當驚險。民視 ・ 15 小時前
AAV7挺進救災疑視線不良輾車！ 車主：將尋求賠償
宜蘭縣 / 綜合報導 昨(11)日晚間大雨侵襲宜蘭造成多處嚴重積淹水。還有軍方AAV7裝甲車支援救災，疑似因為視線不良輾壞民眾轎車，車主難以置信、也將尋求賠償。除此之外，還有很多車在水中載沉載浮，有的還撞在一起。也有駕駛開車時，不斷激起水花，水還跟浪一樣不斷拍打引擎蓋，讓她直呼自己的車子真的完了。民眾說：「完了，我覺得我的車完了。」民眾車開在路上，但這路讓她驚呼完了完了，因為放眼望去都是水，車往前挺進也不斷激起水花，水還跟浪一樣不斷拍打引擎蓋，所經之處都因大雨淹成河道，11日晚上此情此景，在宜蘭街道上車主們很有感。民眾說：「這是目前外面車子的狀況，車子已經撞在一起了，都浮起來了。」淹水太深致災傷車，馬路上許多輛車都在水中載沉載浮，有的還撞在一塊，讓車主好心疼，而另一頭還有驚險搶救，馬路上車直接「雕車」動彈不得，甚至快要被滅頂，消防人員戴著頭燈在車附近來回巡視，就怕裡面還有人，休旅車車主一早找人救援，用繩子綁在兩輛車的底部費盡時間力氣，才把車拖出來，因為水雖然退去，但滿地都是泥濘。還有整輛車嚴重變形玻璃碎裂，車頂還整片凹陷，而會變這樣跟裝甲車有關， 車主說：「這邊淹到一樓，那時候這邊都沒有看到車啦。」軍方出動AAV7裝甲車支援救災，沒想到疑似因為視線不良，直接輾過轎車，車主當場目睹難以置信，也將尋求賠償。除此之外在宜蘭還出現，找車牌奇景，領車牌民眾吳先生說：「我來找車牌，涉水的關係吧車牌不見。」修車廠師傅謝宜良說：「車牌的牌框的螺絲，邊框，它的背座裡面都基本上都是塑膠，可是它鎖不緊。」雖然有車主陸陸續續找到車牌，但也多人還在尋尋覓覓，甚至煩惱車損怎麼辦，更擔心災後復原恐怕還是漫漫長路。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
馬太鞍溪水暴漲沖進明利村 泥水淹家園居民怨
花蓮馬太鞍溪溪水暴漲，沖進萬榮鄉明利村，造成嚴重災情！不只道路全都被泥沙淹沒，民宅也都泡在水裡，三個大貨櫃被湍急的溪水帶往下游，接連撞上民宅，發出巨大聲響；貨櫃的主人說，務農的機具和種子肥料，全都化為...華視 ・ 15 小時前
雨彈炸宜蘭! 大同地下道淹滿水 3年輕人"跳水玩樂"惹議
地方中心／綜合報導宜蘭昨天下了一整天的雨，許多地方變成水鄉澤國，羅東鎮通往五結的大同地下道更是遭雨水淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，不過，深夜卻有三名年輕人穿著泳褲，把下水道當成游泳池，把橋墩輪流跳水，儘管宣稱是皮包掉了要下水找，但危險行為讓民眾抨擊太扯了！穿著上衣和泳褲、前空翻跳入水中、一旁夥伴也接著跟上、濺起超大水花，剩下穿著藍色泳褲的年輕人、先是喬各位置，看朋友遠離之後，來各後空翻、漂亮落水！三名年輕人，跳水跳得不亦樂乎，讓人以為這是什麼游泳池或是蓄水池，放眼望去，疑？怎麼兩邊有橋墩、仔細一看，竟然是個地下道！當事人自稱跳水是為了找錢包（圖／民視新聞）一早縣府工程人員、帶著大型抽水設備，到場抽水，原來前一天，共伴效應，讓宜蘭地區下起大雨，羅東鎮通往五結的大同地下道，疑似排水系統不良，整個淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，沒想到，市區雨勢稍緩，卻變成了三名年輕人的跳水舞臺！民眾：「我覺得很誇張啊，怎麼會想在這邊跳水？。」民眾：「我覺得太誇張了，那邊游泳的話水也不乾淨。」民眾：「不好太危險了，也是做錯的示範，現在小孩子都會學。」羅東鎮通往五結的大同地下道，疑似排水系統不良，警方拉起封鎖線禁止人車通行（圖／民視新聞）民眾直呼太離譜，畢竟看看積水，不僅有一層汙油飄在上方，還有不少垃圾在水裡，如果真的有其他異物在水中，這一跳說不訂會跳出問題來，不過，當事人強調，是因為錢包掉了進去，才會找朋友一起下水尋找，但這危險動作，恐怕已經作了最壞的示範！原文出處：雨彈炸宜蘭! 大同地下道淹滿水 3年輕人"跳水玩樂"惹議 更多民視新聞報導台大生「颱風假」預言翻車！霸氣公布「領取時間、地點」「咕嚕」大軍洗版！放颱風假才秀帥照？ 蔣萬安回應了9縣市豪大雨特報！北、東部珍惜「中場休息」 氣象粉專：雨又要多了民視影音 ・ 15 小時前
獨／逾20人組自救會！花蓮明利村部落青年 24小時輪班守家園
「20多名部落青年自發組成自救會，24小時輪班監控水位並協助整理物資！」花蓮明利村遭受洪水肆虐後，許多青年從台北等外地連夜趕回家鄉，與當地居民分工合作，有人負責監測水位、整理物資和巡邏等，展現面對災難時的團結精神。自救會運作井然有序，成員們定時在群組內回報情況並召開會議討論，「我們寧願與部落的人一起面對這個困境」，這群青年的行動成為災難中的一道溫暖光芒！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 1 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前