馬太鞍溪漫流明利村釀災 大型機具進河道清淤導流

花蓮馬太鞍溪暴漲，泥水湧入萬榮鄉明利村，造成嚴重災情！現在水利署也緊急加派30幾部怪手，要排除堤坊缺口處的淤泥，讓河道能導流回馬太鞍溪主流，不過現場還是有明顯的雨勢，搶救作業相當困難，水利署也表示隨時有在監控水情，會讓工程人員在安全的狀況下作業。除了清淤之外，現場工程單位也會利用鼎塊防補，要將灌入明利村的泥水堵住，把災害降到最低。

怪手駕駛逆流而上，穿越湍急泥流，底盤開過湧起大量泥水，另一邊還有一台大型工程車，同樣像是逆水行舟，艱難的開在馬路上，他們要趕往萬榮鄉明利村，進行災後搶救工作。

怪手緊鄰著滾滾泥水，來回擺動機械手臂，要把淤泥清開，還有些機具直接進入河道，就在湍急的溪水旁，進行清淤作業，這裡是馬太鞍溪漫流明利村的進水點，透過空拍畫面可以看到水流仍持續不斷，往村莊和台九線漫流，好幾部怪手持續開挖當中。

水利署署長林元鵬說：「現在的進水點那邊，剛好是我們的堤防的最後端的部分，那跟堤防相交的部分其實是一個高地，它是一個道路跟高崁的位置，它的淤積狀況比較嚴重。」

溪水漫流的堤防缺口，河道嚴重淤積，淤泥比地面還高，水利署緊急出動30多部重機具開挖，要排除淤泥讓河道導流回馬太鞍溪主流，同時也要封堵堤防缺口，降低洪水倒灌風險，不過現場雨勢還是很明顯，搶險工作還是相當困難。

水利署第九河川分署副分署長陳世峰說：「怪手要到河道裡面去做導流的工作，那怕這個河床太泥濘怪手會沉陷下去，所以才需要去鋪設那個鋼板。」工程重機具持續挺進堤防，除了派怪手進入河道，也加緊設置臨時土堤，同時利用鼎塊防補，要將灌入明利村的泥水堵住，把災害降到最低。

