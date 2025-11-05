▲馬太鞍溪潰壩與大巨蛋進度 吳嘉和議員籲市府引以為戒、審慎規劃交通。（圖/議會提供）

【記者范文濱／桃園報導】

市議員吳嘉和市政總質詢中，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩事件責任與防災檢討，以及中壢大巨蛋建設與周邊交通動線規劃分別提出質詢。吳嘉和議員強調，地方要繁榮發展就必須持續精進，但城市進步同時也要兼顧防災與交通平衡，期盼中央與地方政府雙管齊下，共同守護民眾生命安全與生活品質。

市議員吳嘉和指出，馬太鞍溪潰壩事件雖屬天災，但潰壩前已形成數月，中央主管機關若能及早處理，或可避免災情。他表示：「若當初在異常地形出現時即刻採取行動，或許就能避免這場災害。」而部分民眾可能提出國家賠償訴求，也請教市長張善政以行政院長經驗的專業見解。

廣告 廣告

張善政市長回應，若屬天災國賠恐難完全成立，但若有「該作為而不作為」的行政疏失，確實存在討論空間。吳嘉和議員呼籲，政府應以此為前車之鑑，強化防災監測與預警系統，落實中央與地方分工，避免憾事重演。

針對「桃園市大巨蛋」規劃進度，吳嘉和議員表示，去年五月已正式建議將大巨蛋設於中壢體育園區，目前已完成首場公聽會並獲初步共識，感謝市長大力支持。他指出，大巨蛋建設將成為桃園重要地標，但勢必帶來交通挑戰，尤其是龍岡路三期拓寬問題。

吳嘉和議員強調，龍岡路拓寬約八百公尺，經費高達五十億元，對市府財政是一大負擔，建議待龍岡國小於明年九月遷校後，可利用原校舊址啟動區段徵收，從龍岡路、環中東路至康貝特路段，透過公共設施用地取得方式開闢新道路，讓市府「無須編列龐大預算」即可推動交通改善。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光