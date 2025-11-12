馬太鞍溪灌明利村！兩大貨櫃遭沖下游撞民宅
花蓮萬榮明利村，前天（10）日遭大水侵襲，從空拍畫面來看，造成溪水不斷灌入的破口附近，有不少重機具正在進行搶救作業。但滾滾黑水還是沒有減緩的趨勢，甚至淹到下游台九線上，今天（12）下午水勢再擴大，甚至有兩個貨櫃直接被水往下游沖，相當驚人。
居民：「哇貨櫃，哇哇哇哇哇！那個電線。」
破百公斤的貨櫃被湍急洪水往下游沖去，直接撞上民宅屋頂，瞬間撞出一個洞。居民：「又來一個貨櫃，哇哇哇哇哇！」
跟著水勢往下衝，直接朝第一個卡住的貨櫃撞了上去。居民：「卡住了，下去了，下去了，下去了。」
宛如末日景象在眼前真實上演，黑水一路往下游灌，就連台9線上的怪手等重機具，都小心翼翼涉水前行。花蓮萬榮明利村村民怎麼也沒想到，最心愛的家園竟會成這副模樣。
透過空拍畫面找答案，從明利部落出發，聚會所附近，道路田地全被爛泥覆蓋。沿路朝西南方向前進，來到萬榮提旁邊的疏濬道路，造成黑水侵襲村落的破口，疑似就在這。
馬太鞍溪溪水從破口不停湧入，破口附近還有不少重機具，正在進行搶救作業，但還是可以清楚看到，溪水不斷朝明利村襲來。
萬榮明利村村民林先生：「阿公阿嬤比較擔心裡面的雞，小雞剛生沒有多久，我（昨天）進去叫的時候都沒有雞了，我只看到兩隻鴨而已，對，鴨在那邊飛來飛去，然後現在再看這狀況來說，整個都淹上來了。」
看到整個雞舍全泡在泥水當中，父子倆心情沉重，畢竟這雞舍是阿公建蓋的，現在卻連靠近都有危險。
其實村落之中，很多住的都是年紀較大的長者還有小孩，所以住在收容所這邊，雖然有個地方可以休息，不過還是相對不方便的。目前民間團體包含是慈濟或是芥菜種子基金會，都已經陸續送物資來到收容所這邊。
對村民而言，還是希望這洪水問題能盡快解決，早日回到最熟悉最溫暖的家園。
