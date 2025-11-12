馬太鞍溪灌進明利村 聯外路斷

縣長徐榛蔚與水利署長林元鵬率同相關單位會勘萬榮鄉、鳳林鎮，包含萬榮林道、明利村、明利馬太鞍部落。

花蓮縣馬太鞍溪北岸上游堤防末端出現破口，萬榮鄉明利村馬太鞍聚會所周邊被洪水淹沒，水流持續沖刷聚會所旁道路與地基，周邊土壤鬆動，造成多地災情，明利村聯外道路花四十五線中斷，縣長徐榛蔚十二日邀水利署長林元鵬會勘萬榮鄉、鳳林鎮，包含萬榮林道、明利村、明利馬太鞍部落、台九線及長橋排水，林元鵬表示，因目前暫時無法阻斷水流，已請縣府及鳳林鎮公所緊急協助設置防汛擋板並再加強防護設施。

水利署長林元鵬表示，目前溪水溢出範圍已逐漸控制，水利署除自上游進行阻斷外，下游也與縣府密切協調，確保區域排水系統保持暢通。

林元鵬指出，馬太鞍溪進水口目前水量仍持續增加，水利署已調派大型土方機具封堵，並請縣府協助保持下游長橋排水系統疏通。他指出，受０九二三馬太鞍溪堰塞湖淤積及河道改道影響，當前河川流路略有擺盪，水利署將與縣府合作，盡力將災害損失降低。

徐榛蔚指出，堰塞湖及馬太鞍溪上游仍有大量水勢，由於水利署評估短時間內難以完全阻斷水流，縣府將全力與中央合作救災分工，並請公所協助受影響住戶撤離安置，確保居民安全。

徐榛蔚強調，目前中央山脈沿線各鄉鎮如萬榮、鳳林、光復等地仍處於高水位警戒，呼籲民眾務必依指示避難，並安心留在收容所。