馬太鞍溪災後百日 持續協助佛祖街家屬搜救

馬太鞍溪堰塞湖潰壩災情至今已屆滿百日，花蓮縣政府消防局於31日針對搜救進度進行說明。受災嚴重的佛祖街一帶，因土砂淹沒厚度高達 3 至 6 公尺，且重災區範圍估計超過 200 公頃，厚重的淤泥與廣大面積使搜救行動面臨極大挑戰。儘管如此，縣府強調仍秉持不放棄的原則，持續投入人力與重型機具，在艱困的環境中挺進。

目前馬太鞍溪災害仍有 5 人處於失聯狀態，消防局指出，搜救計畫全程以尊重家屬意願為首要考量。針對不同的需求，部分家屬選擇暫停開挖或自行雇工處理，而對於仍需公部門支援的家庭，縣府則持續調度資源協助。相關搜救經費由縣府災害準備金支應，並透過開口契約靈活調度怪手等機具，確保救援能量不中斷。

隨著災害應變中心降級，目前的搜救任務已轉由原駐地單位消防局光復分隊承接，持續在第一線提供支援。消防局表示，將持續與失聯者家屬保持密切聯繫，在兼顧搜救安全與人道關懷的基礎下，盡全力提供必要協助，陪伴家屬度過災後重建的艱難時刻。

撰文、攝影／花蓮縣政府新聞稿